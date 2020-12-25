昨71宗確診 近日多宗涉冬至飯 有三代人感染

本港昨多71宗確診，61宗屬本地感染，其中30宗源頭不明，累計8424宗確診和1宗疑似個案，另約50宗初步確診。沙田一田百貨及將軍澳-藍田隧道地盤群組分別各多1宗相關個案。

4户染疫 鑽石山富仁樓強檢

6人中招 瀝源榮瑞樓派樽

鑽石山富山邨富仁樓昨多1宗確診，累計4個單位有人確診；新增單位與早前患者並非同樓層或同坐向，當局向大廈發出強制檢測公告，要求本月13至24日逗留上址逾兩小時者須檢測。資料顯示，富仁樓12月1日出現首宗確診，連同昨日新增患者，累計7人確診。

沙田瀝源邨榮瑞樓亦累計有3個單位、共6名居民確診，其中一個單位有4人確診，其餘兩個單位各有1人確診，防護中心會向大廈居民派樣本樽。張竹君表示，其中兩個單位同層並相對，住客曾打招呼，惟要再了解當時他們有否戴口罩。

張竹君提到，近日不少個案牽涉家庭聚會，而近兩日不少家庭群組牽涉冬至聚會，當中不少是10多人的聚會，有些多達15至16人，甚至三代人受感染。她呼籲市民不論聖誕或新年長假期，應盡量避免聚會及集體活動。她說，以往假期聚餐是正常活動，但現時要更小心風險，1人已可傳染10多人，倘有超級傳播者，傳播會更嚴重。

兩長者病逝 羅湖懲教員初確

另外，本港再多兩名患者離世，均有長期病患，累計135人死亡。其中92歲男病人（第6849宗）為新蒲崗百樂護老院院友，12月4日因發燒及咳嗽由檢疫中心送到瑪嘉烈醫院，其後確診，持續惡化至前晚離世。另一86歲女病人（第6533宗）本月2日確診並送往東區醫院，持續惡化至昨凌晨離世。她曾到養和醫院洗腎，亦是歌舞群組相關個案。

懲教署昨稱，羅湖懲教所一名懲教人員昨初步確診，該人員12月19日最後上班，同日獲衛生防護中心通知一名同住家人確診，故被界定為密切接觸者，翌日被送往檢疫中心，昨獲通知初步確診。

（疫情第四波）