疫苗接種或訂標準程序 專責組聖誕後開會

羅致光稱混合模式為院舍接種

勞工及福利局長羅致光昨於港台節目《千禧年代》表示，院舍員工及院友將優先接種疫苗，現正密鑼緊鼓籌劃，但院友未必行動方便，若安排在院舍接種，全港有逾千間院舍，安排會較複雜，加上部分疫苗儲存、運輸上挑戰較高，因此可能以「混合模式」接種。

疫苗接種計劃專責工作小組由食物及衛生局長陳肇始及公務員事務局長聶德權共同主持，安老事務委員會主席林正財、醫管局前行政總裁梁栢賢和香港社會醫學學院院長曾浩輝會以專家成員身分參與。

綜合多個熟悉疫苗供港情况的消息，不同疫苗的物流會不同，需分別研究，社區接種中心也要仔細設計，避免接種者在中心排隊導致交叉感染，可考慮設等候區。為令公眾安心，專責工作小組可能會討論能否在每個中心安排救護車，讓市民知道有足夠支援，並要持續監察接種者有無出現副作用，由通報至公布也要妥善處理。

英國及美國都為疫苗接種計劃訂立「標準作業程序（Standard Operating Procedures）」，詳列各種安排，包括場地準備、急救、資訊科技系統、紀錄管理等。上述消息稱，本港也需參考訂定有關作業程序，方便不同參與者按指引安排接種。

（疫情第四波）