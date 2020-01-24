臨牀數據延公布 科興疫苗難如期供港 稱德藥廠已交資料 許樹昌料先打BioNTech疫苗

巴西：科興稱待印尼土耳其數據一併公布

科興疫苗早前在巴西完成第3期臨牀研究，已最少一次押後公布結果，本港時間昨凌晨再宣布押後15日，明年1月才公布。據《華爾街日報》和路透社報道，負責研究的巴西Butantan Institute總監Dimas Covas表示，應科興要求押後公布，以加入在印尼和土耳其的臨牀研究數據，目前只能透露科興疫苗的有效率，達到世衛要求的50%門檻。

押後15天 許料2月開始接種

科興疫苗原定下月供港，是本港採購3種疫苗中最早供港一種。許樹昌表示，要待疫苗廠有第3期臨牀研究結果，並將其他相關資料交予港府，才能開始審批疫苗在港緊急使用；現科興疫苗押後15日公布第3期數據，預計接種時間亦會推遲約半個月，即使通過審批，估計要明年2月才開始接種。

許樹昌又說，據他了解，BioNTech疫苗應已向政府提交資料，政府顧問專家委員會稍後將開會審視相關數據，若通過審批，BioNTech疫苗或會是首批在港接種疫苗，但仍要視乎政府的審批程序及運送疫苗安排。

疫苗接種計劃專責工作小組成員曾浩輝昨接受立法會前議員陳凱欣訪問時亦預計，科興押後出報告，或多或少會影響本港接種計劃，但BioNTech疫苗預計明年首季供港，故相信會有一定數量疫苗「打底」。

袁國勇撰文 倡疫苗有得揀資訊要透明

政府顧問專家委員會另一成員、港大微生物學系講座教授袁國勇與同學系專家今日在本報撰文（詳刊A13觀點版），表示要批准緊急使用新冠病毒疫苗，必須以同行評審（peer reviewed）國際醫學期刊刊登的數據為基礎，獲得藥監管當局緊急使用許可，並遵從國際標準及持續監察疫苗安全、效力及品質。袁又說，邊境控制難滴水不漏，社交距離及高危控制點防控措施亦未能完全嚴格執行，「故開展全民疫苗接種計劃刻不容緩」。他認為所有疫苗接種資訊要公開透明，並要給市民自由選擇的機會。

本報昨向食物及衛生局查詢科興押後公布數據會否影響本港接種時間，以及有否接獲疫苗廠申請在港緊急使用疫苗，至截稿前未回覆。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台表示，關注疫苗的相關免疫指標數據，包括於公開資料未見的接種科興疫苗後T淋巴細胞反應資料。中和抗體方面，他說病毒在過去一年出現變異，廠商應使用去年底至今年初的病毒株研發疫苗，關注疫苗產生的中和抗體對新病毒株的效力，促政府要求藥廠提供數據。

醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在港台表示，設保障基金料可吸引更多市民接種疫苗，但關注賠償定義問題，例如是否一定要死亡或永久傷殘，抑或有過敏反應而影響生活，已可獲經濟支援。

明報記者

（疫情第四波）

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