當局稱48小時有檢測結果 何栢良不收貨：應24小時

衛署：紅外線探手腕屬中國疾控中心建議

衛生防護中心日前發文建議用紅外線測溫儀探手腕而非手掌，被醫生質疑理據。衛生署昨回覆稱，中國疾控中心建議冬季氣溫較低時，使用手持紅外線測溫儀，應量度有衣服覆蓋部位如手腕。該署稱紅外線溫度計量度的是表面體溫。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示不能接受檢測結果須待48小時，認為應在收到樣本後24小時內完成檢測並通知，又稱內地數小時已做到。

何：倘數小時有結果 可暫封疫廈

被問為何本港檢測滯後，他認為政府要盡快檢討，包括是否指揮系統出問題、沒充分運用科技支援。

政府要求強制檢測者有結果前盡可能留家，何栢良認為應指明有結果前不准外出，倘其間外出堂食可造成傳播。他說若加快至數小時有結果，可短暫由外判保安及警員守住疫廈，居民完成檢測才放行，方可截斷傳播鏈。他又提到，本港追蹤密切接觸者速度慢，本月香港有個案輸入內地，內地一發現確診，數小時已找出緊密接觸者、完成檢測並公布。

（疫情第四波）