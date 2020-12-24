憂有官員抗疫疲勞 議員醫生倡換人

官員前日見衛健委 林鄭：非中央指示

被問北京是否不滿香港抗疫工作，特首林鄭月娥昨表示，前日官員與衛健委會議非中央給予指示，是兩地官員及專家就抗疫策略交流，亦反映中央對香港的支持。她承認政府在抗疫有最大角色，但亦是社會共同合作，各人都有責任。

至於港府會否推出全民強制檢測及有否通關路線圖，林太表示認同檢測及追蹤密切接觸者是抗疫關鍵，並稱中央與香港「清零」目標一致，但各自體制、社會情况、市民對政府看法等都亦不同，須視乎當地環境而採取哪種策略。

衛健委將全力支持港府防控工作

衛健委昨稱，會面圍繞疫情形勢、外防輸入、核酸檢測、疫苗策略、健康碼使用、防控案例等議題，稱兩地部門和專家將進一步加強疫情信息通報、技術交流和經驗分享。衛健委將全力支持特區政府開展科學精準規範防控，令市民生活和經貿活動早日回歸常態。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，如個別官員或公務員出現嚴重抗疫疲勞，應「畀佢抖下或搵其他人嚟做」。他認為不少部門暫停非緊急服務，政府應總動員調動人手支援前線，又說指揮的官員行政能力要好、愈高級官員發號司令就愈好。

梁美芬在港台《千禧年代》批評政府抗疫措施多月沒改善，態度「慘過英國佛系抗疫」。她指如領軍人物「唔掂」，應找他人領軍，並尋求更多專家意見。

（疫情第四波）