原今日出營昨失蹤 警尋25歲須檢疫女子

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，25歲女子昨早報稱胸口不適，送院治療，醫生評估後認為可送返檢疫，女子無乘搭衛生署安排的交通工具擅自離開。

據悉，女子昨早約9時49分從東涌松仁路方向徒步離開醫院，警方早上11時接獲醫院報案。

劉家獻指出，不論是接受檢疫或確診須隔離，擅自離開都是不負責任，呼籲市民遵從醫護安排和自律。對於接連有病人逃走及今次事件，他稱醫管局會與部門主管溝通，檢討保安安排，重申醫院是治療的地方，很難安排保安24小時看守每名病人。

警指女子曾接電話 拒返回隔離

警方表示，昨早11時接獲院方報案求助，經初步調查案件列「逃脫進入隔離區檢疫所」，警方正協助部門追尋一名25歲女子彭X雯。據了解，警方曾致電事主手提電話，她有接聽，但拒絕返回隔離，其後再無接聽電話，警方安排人員到其住所嘗試尋找。

黃大仙區議員莫灝哲表示，消息稱女子住彩虹邨金華樓，昨早已聯絡房署和警方，並要求房屋署派員徹底清潔樓宇。他說，金華樓與金碧樓、金漢樓互通，認為會增加追查難度，呼籲女子盡快聯絡醫管局。

（疫情第四波）