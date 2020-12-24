聯合紓緩病房3初確 疑涉恩恤探訪 無接觸確診病人 專家檢討探訪安排

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該名91歲女病人在12月1日，因末期病患入住外科病房，9日轉至紓緩治療科病房，並在21日出院。前日（22日）一名社康護士到病人的家跟進，發現病人有輕微氣促，遂安排到聯合醫院急症室求診，她的肺部X光顯示有輕微肺炎，經檢測後證實初步確診。護士探訪期間，病人曾有短時間無戴口罩，該名護士被列為密切接觸者須隔離。

病人曾短時間無戴口罩 社康護士須隔離

此外，劉家獻稱，院方追蹤發現，有兩名分別71歲和84歲同病格病人也初步確診，她們與該名91歲病人曾入住同一紓緩治療病房，3人均曾有家人恩恤探訪，她們未與確診病人同病格，亦無接觸過確診病人，院方正調查感染是否與恩恤探訪有關。

涉事病房暫停探訪 劉家獻：不肯定感染源頭

劉家獻被問會否在調查期間暫停恩恤探訪，他稱在紓緩治療病房的都是末期病患病人，故他們有需要便會安排家人探訪，而涉事病房則暫時不再安排探訪。至於其餘的恩恤探訪會如何安排，他稱會交給專家檢討，現時不肯定感染源頭。他說，平常的恩恤探訪每次限1至2名家人，時間約半小時之內，希望減低從社區帶入病毒的可能。

11密切接觸者9呈陰性

醫管局昨晚發稿稱，3名病人共有11名密切接觸者，當中一人因自身疾病離世，另外一人已出院，院方已交由衛生防護中心跟進，其餘9名住院病人及上述離世病人檢測結果均呈陰性，9人正接受隔離治療。醫院亦為該病房內其他病人檢測，全部結果呈陰性。為謹慎起見，醫院為14名由該病房轉往靈實醫院留醫的病人檢測，結果同樣呈陰性。紓緩治療病房的醫護人員正陸續接受檢測，至今全部結果呈陰性。有關病格內抽取的環境樣本檢測結果亦呈陰性。

明報記者

（疫情第四波）