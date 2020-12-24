英抵港兩留學生檢變種病毒 同行3人返家檢疫

本港昨增53宗確診，包括6宗輸入，20宗源頭不明佔整體逾37%，為過去4天最高。張竹君指源頭不明個案覆蓋全港，包括數名清潔工、外傭、燒味及水吧食肆員工等，每宗個案都可致群組爆發。

6宗輸入個案中包括一名從英國抵港的18歲女生，她在12月20日病發。張竹君說，防護中心轄下的公共衛生化驗服務處於過去數天對近期英國輸入個案做全基因排序分析，至昨天分析了11個病毒樣本，當中兩名留學生體內病毒似乎與英國流行的變種病毒株脗合，需進一步研究。

將安排3同學再測試 檢視傳播力

梁子超倡驗同機客：恐已交叉感染

兩留學生分別為17歲男（第7631宗）及14歲男（第7077宗），均在抵港時驗出陽性。17歲男學生12月8日病發，5日後乘搭維珍航空VS206抵港，確診後留醫亞博館，18日早上出院，其病毒數值（CT Value）為26至27。

14歲少年12月7日乘搭國泰航空CX252抵港，同日現病徵，確診後送往伊利沙伯醫院留醫，其CT Value介乎10多至21，病毒量較高。他與3名同學一起返港，該3人本身已於21日完成14天檢疫，因應政府最新措施，延長檢疫期7天至21天，檢疫期第19或20天須檢測，可在家檢疫。張竹君解釋，當局會安排3名同學進一步測試，檢視病毒傳播力會否不同，目前難評估變種病毒於社區傳播情况。

港大醫學院院長梁卓偉表示，港大就兩名留學生的病毒做基因排序，結果與衛生署脗合，大學亦分析了7宗在11月由英國抵港個案，未發現變種病毒。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，要盡快聯絡3名同學檢測，不排除患者於航班已造成交叉感染，至少要檢測前後兩排乘客及機組人員等，並建議未完成檢疫的英國回港者，餘下7天盡量留在酒店檢疫。

今起英抵港者須酒店檢疫21天

另行政會議昨通過修訂599C及E章，今日起由英國抵港者須在酒店檢疫21天。政府發言人說，新修例是針對12月24日或之後抵港者，此前已抵港者要酒店檢疫14天，及額外強制留家或酒店7日。當局會密切留意情况，不排除將21日檢疫安排擴至其他國家。

（疫情第四波）