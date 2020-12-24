不訂接種人數目標 設機制監察不良反應

消息：院舍長者高危 料先接種科興

曾浩輝說仍要具體研究為什麼人先接種疫苗，例如60歲以上不同年齡層長者的風險亦不同，會考慮是否先在院舍接種，因可在短時間內為較多人接種。接近政府消息人士稱，若專家委員會批准，院舍長者料會接種最快抵港的內地製科興疫苗，因他們是最高危群組，理論上應最優先打針，但須由家人簽紙同意注射。有市民對接種有保留，陳小姐一名98歲家人住在老人院，她說擔心科興疫苗是否可靠，但更擔心若不簽同意書，院方不會容許其家人繼續留在院舍。

港大醫學院院長梁卓偉認為不需強制醫護接種，因接種後亦不一定能保護不受感染，如阿斯利康疫苗部分劑量的保護率達九成，但只保護不發病，接種後不感染的比例僅57%。

此次透過立法引入疫苗作緊急使用，政府發言人說會公開相關資料讓市民做選擇，包括專家委員會意見、藥廠提供的資料等，亦會公布接種後出現不良反應個案等；亦有機制監察疫苗不良反應，包括透過醫護呈報，並會抽查接種者的醫療紀錄。至於有否煞停機制，曾浩輝稱要分析不良反應是否與接種疫苗有關，再作評估。

輝瑞可致過敏 餘兩疫苗未有副作用資料

中大專家許樹昌稱，接種疫苗副作用主要包括針口痛、發燒、頭痛等。他又說，輝瑞疫苗含「聚乙二醇」，或令部分人有嚴重過敏反應，故以往對疫苗、藥物或食物有過敏者未必適合接種，其餘兩種疫苗暫未有相關資料。

（疫情第四波）