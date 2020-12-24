疫苗「有得揀」 設接種保障基金 倘現不良反應礙生活會援助 藥廠非全免責

修例准檢疫期最長延至28天

政府昨刊憲訂立《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），授權食衛局長可根據疫苗的客觀醫學數據及顧問專家委員會意見，並參照香港以外的藥物規管機構，批准在港緊急使用符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗，生效期至明年12月23日。《規例》規定市民須在知情下接種疫苗，食衛局亦須按《規例》要求設監察機制。港府同時修例，檢疫期可由14日延長至不多於28天。

林鄭月娥透露已與英國阿斯利康藥廠達成協議，訂購750萬劑疫苗，連同早前達成協議的中國科興滅活疫苗及德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，即共2250萬劑疫苗，供市民分階段接種，每次須打兩針。她說將盡快物色第四款疫苗，同樣是750萬劑，冀足夠香港兩倍人口使用。

300萬人優先 林鄭稱疫苗「一地一款」

年滿60歲長者、長期病患者、醫護、安老院及殘疾院舍員工可優先接種，林太稱優先群組約200萬至300萬人，首批疫苗抵港後會再細分群組的接種優次。安老事務委員會主席林正財說，逾70歲或逾80歲的長者染疫後死亡率分別達12.4%或23.4%，冀長者接種，並鼓勵安老院友接種，但稱同時須其家人同意。

有別於早前稱市民應不可選擇接種哪款疫苗，林太昨稱市民是「有得揀」的，並解釋指同一場所不會有多於一款疫苗，如市民不想接種某疫苗，可選擇預約另一時間或場所接種。

外界關注藥廠是否對接種疫苗後不良反應等情况完全免責，林太稱不能完全排除大規模接種時出現罕見或未能預見的嚴重不良反應，為了令藥廠盡早推出疫苗，港府會向藥廠提供免責權，如政府不接受條款，根本難買到疫苗。但她強調免責條款非絕對，倘涉藥廠疏忽、欺詐或不當行為，將不受免責權保障。食衛局長陳肇始另稱，為令醫護安心為市民接種認可疫苗，《規例》會為醫護提供民事法律責任保障。

基金撥款須過立會 另推電子針卡

倘市民接種疫苗後有嚴重副作用又能否追究？林太說，市民可向藥廠申索追究，但可能有困難，港府參考外國經驗，將設保障基金，如市民接種後出現罕見或未能預見的嚴重不良反應，影響日常生活或工作，經專家評定是由疫苗引起，基金會提供經濟支援。她說正制訂機制，申請資格、金額及規模等未定，會向立法會提交建議，並向財務委員會申請撥款。

政府將推出電子針卡，供市民在手機下載兩針疫苗及病毒檢測紀錄，林太稱創科局正完善系統，另正準備疫苗接種的預約系統，市民屆時可網上預約接種。政府資訊科技總監辦公室回覆，正開發網上預約系統，方便市民預約在政府設立的疫苗接種中心接種兩劑疫苗的日期，會按市民提供手機號碼，在接種前一天發短訊提示。

梁子超：倘一款缺貨一款過剩 怎處理？

呼吸系統科專科醫生梁子超說，市民可選擇於不同時間到不同場所接種，但關注如某款疫苗供不應求、另一款有大量剩貨，當局如何處理。他認為應制訂機制，例如高危接種群組可優先選擇接種的類型。

明報記者

（疫情第四波）

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