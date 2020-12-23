兩廈增3確診須派樽 兩單位涉機場警群組

玉蓮臺3個單位分別有4人、2人及1人染疫，其中兩單位同層；油美苑潤美閣是紀律部隊宿舍，3個單位共4人確診，不同樓層、不同坐向，其中兩單位涉機場警員群組，另一單位不相關。衛生署會向兩幢大廈居民派樣本瓶。

平誠樓昨兩初確 或須強檢

至於日前已發現有多宗個案的平田邨平誠樓，衛生署昨再發現兩宗初步確診，累計有5單位有人染疫，若兩名初步確診者最終確診，大廈居民要強制檢測。政府日前已宣布要強制檢測的明華大廈A座，昨新增1宗確診，是已知單位的密切接觸者，累計4個單位、共7人確診。

1女警初確 曾與社區組織開會

此外，一名駐守東九龍總區失蹤人口調查組的26歲女警昨初步確診。警方表示，女警12月18日不適，19日最後一日上班，20日到政府診所求醫；女警發病翌日即12月19日，曾與一個社區組織開會，全程戴口罩，警方已通知相關人等。

社署推改善院舍通風計劃

另外，社署昨推出為期12個月的計劃，支援全港約1100間安老院和殘疾院舍，加強感染控制的措施及改善院舍的通風，營辦機構將安排護士最少4次實地檢視感染控制措施，及教授院舍員工防疫知識。中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英稱，教導院舍職員防疫知識尤其重要，盼計劃盡快開展。

（疫情第四波）