曾為確診者驗喉 天水圍私醫染疫 防護中心：不排除穿卸保護衣物有疏漏

確診回落3日 張竹君：審慎樂觀

本港昨新增63宗確診，包括53宗本地及相關個案，其中13宗源頭不明，確診數字為11月22日以來最低。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，數字顯示疫情有些回落，期望能持久，而非一日半日下降後反彈，「一般來講都要看多幾日，審慎樂觀吧」。

天水圍俊宏軒商場診所私家醫生吳小春確診，他在本月15日及18日曾為兩名來自同一家庭的患者診症，二人其後確診，吳當時有佩戴口罩及面罩，其間為病人檢查喉嚨及聽肺。他接獲病人確診通知後，於周日（20日）到社區檢測中心驗病毒，翌日出現喉嚨痕癢，同日最後上班。

公私協作醫生 400病人受影響

張竹君表示，為病人聽肺算緊密接觸，因病人會呼氣且醫患距離較近，但一般而言，如穿足個人防護裝備、做足感染控制，不會隨便列看過確診患者的醫護為密切接觸者。她補充，穿著保護衣的程序重複多次後，「不排除有一次半次漏了或不自覺，而有傳播都不出奇」。該診所會停業14天，至下月5日恢復應診，職員要檢疫。

醫管局總行政經理劉家獻表示，吳小春為普通科門診公私營協作計劃的醫生，他負責照顧400名病人，當局可安排有需要求醫的病人更換私家醫生，或返回普通科門診求診，患者有需要可致電23007300查詢。

梁子超：口罩側邊會漏氣

非百分百防感染

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，外科口罩等個人防護裝備並非百分之百防止感染，因口罩側邊會漏氣，不排除透過短距離的空氣傳播染疫。他認為，如醫護人員曾於病人傳染期內診症，當時沒有佩戴N95，以及室內空氣並不流通的話，應列為密切接觸者接受檢疫。

劉家獻：入院篩查助防大傳播

此外，醫管局自9月起實施入院病毒篩查，至今已為23萬人次檢測，發現120人對病毒呈陽性，其中70人為新確診患者。劉家獻指出，由於公立醫院服務及病牀需求大，病人等候檢測期間同病格患者會被列為密切接觸者，盼市民諒解。

他稱入院篩查成功堵截病人於院內造成大型傳播。

聯合醫院一名89歲女病人於本月20日，因跌倒到急症室求診，進行腦部等檢查後，病人表示頭暈，被送往內科病房留醫並接受入院篩查。

病人入院時沒有新冠病毒病徵，翌日確診，隨即被送往隔離病房。同病格6名患者被列為密切接觸者須檢疫。

女病人住院期間口罩曾經戴得不好，醫管局呼籲病人注意感染控制，包括戴好口罩及保持手部清潔。

歌舞群組增一死 八旬有長期病

另外，一名居於鑽石山宏景花園2座、屬歌舞群組的86歲翁昨凌晨離世，為疫情下第132名死者。老翁本身有長期病，於11月27日因咳嗽送往伊利沙伯醫院治療，其後確診，情况持續惡化，過去接近兩周均情况危殆，延至昨凌晨1時14分離世。

明報記者

（疫情第四波）