疫苗過敏料輔料引致 醫生籲立例須列成分

稱過敏罕見 倘有病歷先洽醫生

政府擬購3種新冠疫苗，首批100萬劑最快下月到港，香港過敏科醫學會主席、中大醫學院兒科學系教授黃永堅稱，「疫苗過敏」是經常被誇大的現象，稱數十年經驗表明常規疫苗接種安全，接種新冠疫苗好處遠大於感染新冠病毒，呼籲市民接種。

李曦分析，接種疫苗現過敏反應，通常由疫苗成分或輔料類引起，早前英美有人接種輝瑞疫苗後過敏，他推測是對疫苗的輔料聚乙二醇（PEG）過敏。他解釋，輔料類不是疫苗活性成分，常見用途包括延長疫苗保質期等。他補充，輔料敏感的患者相當罕見，據其所知，本港僅3至4人曾接受輔料過敏測試，但提醒如市民以往有PEG過敏病歷，不適宜接種輝瑞疫苗，應與醫生商討該接種哪種疫苗，而非拒絕注射，並稱「相信唔會有醫生叫人唔好打疫苗」。他又說，目前未有數據顯示哪類人不適宜接種新冠疫苗。

不過，李曦說目前只知輝瑞疫苗輔料，未有科興及阿斯利康的資料，而政府沒規定藥廠列明藥物輔料，認為站於醫學角度，當然想了解疫苗輔料成分以助診斷，盼港府可制定法規，要求將所有輔料完整列在藥品標籤。食物及衛生局至截稿前沒回應。

黃永堅補充，本港打疫苗需醫療人員在場，注射後醫護會觀察情况，建議市民注射後等待30分鐘，如注射後有過敏反應，醫護有相關訓練應對。

（疫情第四波）