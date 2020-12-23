工會調查：航空業三成人積蓄將盡 促每月津貼3000

地勤：月入減四成 職津削半

工會調查發現，約七成受訪者稱家庭收入減少，當中43.8%減少三成或以上。民用航空事業職工總會主席李永富稱，自3月起機場裁員近萬人，但防疫抗疫基金一直無支援航空業工友，他稱工友底薪偏低，放無薪假後薪酬低於最低工資水平，需公司補貼。

機場地勤服務員張先生以往底薪連加班津貼月入2.5萬元，另有約3000元在職家庭津貼支撐一家五口開支，但現僅獲底薪及基本津貼，月入減逾四成，加上早前放無薪假令工時減少，職津額亦削半，「近日公司畀壓力叫我再放無薪假」。

總會秘書長葉偉明稱，機場工友平均每月放無薪假10天，最多達15天，當中以機場客運大樓內的工種如客戶服務、餐飲、零售等屬「重災區」。工聯會立法會議員陸頌雄促政府發放每月3000元停工津貼，以3個月為限，並設失業援助金。

勞福局回覆，職津鼓勵多勞多得，倘大幅放寬工時要求，將使職津政策目標變得模糊，故需小心考慮。運房局回覆，政府會繼續推措施支持機場和航空業，保持香港航空樞紐地位，包括在情况許可下推旅遊氣泡、恢復內地乘客經香港國際機場轉機到海外等。

另外，中港澳跨境巴士聯會稱，因政府封閉多個口岸管制站及強制隔離措施而停業，業界11個月零收入，但據內地法規卻需繼續支付內地人員最低工資，另支付每月每車1.5萬至2萬港元車輛指標費和合作管理行政費等，業界營運現金幾近耗盡，促政府作特殊支援。

（疫情第四波）