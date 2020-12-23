除夕最低10℃ 專家：病毒活更久籲勤潔手

天文台表示，一道廣闊雲帶會在未來一兩日為華南沿岸帶來幾陣雨，聖誕節假期至下周初天色明朗，日間和暖，平安夜最高氣溫22℃。不過，本港氣溫將於下周初開始下跌，除夕天氣寒冷，最低氣溫將跌至10℃，最高僅14℃。根據紀錄，過往最寒冷的除夕為1913年及1983年，同樣錄得6.9℃，其次是2012年除夕，錄得7.1℃。

稱4℃下在金屬表面可活7日

潘烈文表示，過往曾做研究，發現病毒在乾燥環境及低溫度能夠存留較久，例如病毒在4℃下能存活在金屬表面7日，高濃度病毒在4℃下放在口罩表面，兩周後依然被發現存活，「所以冬天的時候，可能病毒在物件表面可以留比較長時間，特別是平滑或者金屬表面」，以致觸碰後會受感染。不過，他強調人與人的傳播風險始終最大，「冬天相對可能比較容易聚在一起，不建議縮短距離，保留社交距離才最切實能減低受感染風險」。

私醫：流感求診個案 較去年同期少七成

家庭醫生、醫學會副會長鄭志文表示，現因上呼吸道感染或流感求診個案比去年同期少七成，「往年『爆到七彩』，日日都要做流感測試」，估計今年因市民戴了口罩，減低了飛沫傳播，加上停課及在家工作，人與人接觸少了，傳播病毒機率亦減少，估計今年不會流感大爆發。

（疫情第四波）