英輸入個案 上月起逾八成無病徵 何栢良：變種或致部分試劑現「假陰性」

14日內曾赴英機組人員

須指定酒店隔離21日

本港昨增兩宗英國輸入個案，包括28歲女子（第8259宗）和21歲男子（第8301宗），其中一人在檢疫期第12日留第二個樣本驗出陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會稱，昨初步確診中，有一宗來自英國。

此外，由昨日開始，所有在14日內曾到英國的機組人員，抵港後須在指定酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21日；海員則未有類似要求，維持機場檢測待行，機場去船舶須經點對點交通。除了機組人員和海員，在14日內曾到訪英國的其他豁免者，亦要在指定酒店自我隔離21天。

何：變種或減疫苗成效

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，英國出現的變種病毒，其S蛋白與最初在武漢發現的病毒有10個氨基酸不同，轉變較大，部分核酸檢測試劑檢測變種病毒時或會出現假陰性，其中一種試劑在醫管局和部分私家醫院亦有使用。他說，本港採購的3款疫苗主要是用2019年12月和2020年1月的病毒來研發，至今相隔近一年，不排除疫苗對新病毒的成效打折扣，但仍待更多研究確定。

何表示，11月1日至12月20日本港有45宗來自英國的確診，當中約85%無病徵，比例偏高，建議將45宗個案全部做基因排序，以確定變種病毒是否已滲入香港。

張竹君料對檢測影響不大

醫局：會檢視檢測方法

張竹君表示，衛生防護中心所採用的試劑不是檢測S蛋白基因，是檢測其他最少兩個位置，而市面上較少試劑是檢測S蛋白基因，預計變種對檢測影響不太大。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，病毒不斷轉變，會不時檢視醫管局正使用的檢測方法。

澳門禁曾到外國港人入境

另外，澳門政府昨宣布，今日凌晨起，21日內曾到外國的內地、香港和台灣居民會被禁止入境澳門，部分人如涉防治疾病、緊急救援等，可獲豁免。

（疫情第四波）