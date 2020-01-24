電腦出問題 800人收不到陰性短訊 包括李偲嫣與夫

食衛局稱發現後即補救

食衛局又稱，該局、衛生署及醫管局自11月底起改善電腦系統，以便透過電話短訊通知呈陰性者，在更改電腦系統過程中，相關系統現技術問題，導致部分人未能收到短訊。該局無交代何時發現問題，只稱發現後即補救，個別市民會於系統修正後收到較早前檢測結果的短訊。

私醫：不少同行兼用抗原測試

衛署：靈敏度較「金標準」低

家庭醫生林永和表示，現時強制檢測者需2至6日才收到陰性結果短訊，其診所有數名陰性病人收不到短訊，與當局指引稱提交樣本瓶後48小時內會有結果不符。他稱，有不少私家醫生考慮同時提供抗原測試作篩檢，20分鐘有結果，收費約150至500元，但產品眾多難判斷質素，期望衛生署提供應用須知。

衛生署回覆，快速抗原檢測試劑的分析靈敏度和特異度較核酸測試「金標準」低，不建議自行購買，如有病徵應求醫。

醫管局總行政經理劉家獻表示，李、謝於12月10日向元朗容鳳書健康中心提交深喉唾液樣本，該收集點可供市民提交在私家醫生、港鐵站等領取的樣本瓶。他說外判化驗室會將陽性結果即時通知衛生防護中心，並將陰性結果上載至政府電腦系統，透過電話短訊通知病人。據化驗室，二人的樣本均呈陰性，電腦系統14日嘗試發送短訊但失敗，暫不清楚系統故障原因。醫管局補充，有關陰性結果未能上載至政府電腦系統以發出陰性短訊。

據公開資料，具中資背景的「金域檢驗（香港）有限公司」早前投得醫管局外判檢測合約，原定上月底屆滿，獲延長合約3個月。劉家獻於記者會被問今次是否涉金域、當局外判化驗室數目時，他表示沒資料。

李病發後4天驗出陰性

醫生：或上呼吸道病毒量低

李偲嫣於本月6日發燒及咳，8日向私家醫生求診，10日提交樣本。呼吸系統科專科醫生梁子超稱，氣促代表有肺炎，但不排除當時上呼吸道病毒量低，或採集樣本方式不正確，導致檢測陰性。

（疫情第四波）