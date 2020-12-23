張建宗率團深圳開會 未收要求推全民驗 中央囑港訂「清零」目標促落實

交流防輸入、檢測、健康碼

內地介紹疫苗研發使用

政府昨晚發新聞稿表示，張建宗昨率領政府專家顧問包括港大梁卓偉、袁國勇，以及中大許樹昌，到深圳與內地官員及專家就疫情舉行專題交流會議，港大另一名專家顧問福田敬二沒出席。官員方面，食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權、創新及科技局長薛永恒、政制及內地事務局長曾國衞、特首辦主任陳國基、國家衛健委副主任雷海潮、國務院港澳辦副主任黃柳權及中聯辦副主任仇鴻亦有出席。

政府發言人稱，兩地專家交流外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等，內地專家亦介紹了內地疫苗研發使用。

譚耀宗函中央 盼再派隊助全民驗

近日建制派多次要求香港推全民強制檢測，正在北京出席全國人大常委會會議的譚耀宗昨稱，不少人大常委會委員私下關心香港疫情，認為可利用聖誕節、新年這段時間，大家都不出門，找出病源，他已去信盼中央再派支援隊到港做全民檢測，並盼內地疫苗盡快供港，令香港有群體免疫，日後來往內地可免檢疫。

了解深圳會面的知情人士表示，疫情下類似的專業交流會議過往亦有召開，但過去主要是陳肇始帶隊，今次因內地派出官員層級較高，故港府亦由政務司長帶隊。今次會議上，內地官員提出盼香港訂清零目標，並提到特首在《施政報告》中也有提及清零，所以問到香港的計劃及如何落實。內地官員亦介紹了內地抗疫策略和方法，主要是全民檢測、分小區抗疫，即在爆出確診後即封區全面檢測和追蹤，揪出感染個案。

內地官員問港清零計劃

知情人士又表示，港府官員和專家也分享了香港的經驗，以及香港執行全民檢測的難度；而這些分享，在過去內地與港府的交流也提過。會議內容與以往大同小異，雙方各自分享，因主要是交流，「各自表述」，沒有任何結論和執行目標。

另一知情人士透露，昨主要交流抗疫經驗，例如內地分享如何控制北京新發地、上海爆發，內地當局沒要求港府一定要全民檢測，「總之有辦法清零便可」。

消息：內地有官員質疑涉管治意志

政府消息人士分析，內地一些官員一直認為內地能成功清零，疑問港府為何做不到，認為涉管治意志問題，但香港與內地環境不同，在具體操作上有很多考慮，相信內地官員也聽過這論點很多次。特首曾稱全民強制檢測在港做不到，他暫不見特首改變立場。

明報記者

（疫情第四波）

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