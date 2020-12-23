張建宗率團深圳開會 未收要求推全民驗 中央囑港訂「清零」目標促落實

【明報專訊】第四波新型冠狀病毒疫情持續約一個月，暫未能「清零」，每日維持雙位數確診，昨日增63宗確診。政務司長張建宗昨率領多名官員及政府專家顧問到深圳與內地官員和專家開會，政府表示，兩地專家討論外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等防疫措施，內地專家亦介紹內地疫苗研發和使用。同時，全國人大常委譚耀宗昨表示，已去信全國人大常委會秘書長楊振武，盼中央再派支援隊到港做全民檢測。不過，綜合多名了解深圳會面的知情人士稱，內地官員盼香港訂下清零目標，沒要求港府一定要全民檢測。
交流防輸入、檢測、健康碼
內地介紹疫苗研發使用
政府昨晚發新聞稿表示，張建宗昨率領政府專家顧問包括港大梁卓偉、袁國勇，以及中大許樹昌，到深圳與內地官員及專家就疫情舉行專題交流會議，港大另一名專家顧問福田敬二沒出席。官員方面，食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權、創新及科技局長薛永恒、政制及內地事務局長曾國衞、特首辦主任陳國基、國家衛健委副主任雷海潮、國務院港澳辦副主任黃柳權及中聯辦副主任仇鴻亦有出席。
政府發言人稱，兩地專家交流外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等，內地專家亦介紹了內地疫苗研發使用。
譚耀宗函中央 盼再派隊助全民驗
近日建制派多次要求香港推全民強制檢測，正在北京出席全國人大常委會會議的譚耀宗昨稱，不少人大常委會委員私下關心香港疫情，認為可利用聖誕節、新年這段時間，大家都不出門，找出病源，他已去信盼中央再派支援隊到港做全民檢測，並盼內地疫苗盡快供港，令香港有群體免疫，日後來往內地可免檢疫。
了解深圳會面的知情人士表示，疫情下類似的專業交流會議過往亦有召開，但過去主要是陳肇始帶隊，今次因內地派出官員層級較高，故港府亦由政務司長帶隊。今次會議上，內地官員提出盼香港訂清零目標，並提到特首在《施政報告》中也有提及清零，所以問到香港的計劃及如何落實。內地官員亦介紹了內地抗疫策略和方法，主要是全民檢測、分小區抗疫，即在爆出確診後即封區全面檢測和追蹤，揪出感染個案。
內地官員問港清零計劃
知情人士又表示，港府官員和專家也分享了香港的經驗，以及香港執行全民檢測的難度；而這些分享，在過去內地與港府的交流也提過。會議內容與以往大同小異，雙方各自分享，因主要是交流，「各自表述」，沒有任何結論和執行目標。
另一知情人士透露，昨主要交流抗疫經驗，例如內地分享如何控制北京新發地、上海爆發，內地當局沒要求港府一定要全民檢測，「總之有辦法清零便可」。
消息：內地有官員質疑涉管治意志
政府消息人士分析，內地一些官員一直認為內地能成功清零，疑問港府為何做不到，認為涉管治意志問題，但香港與內地環境不同，在具體操作上有很多考慮，相信內地官員也聽過這論點很多次。特首曾稱全民強制檢測在港做不到，他暫不見特首改變立場。
明報記者
（疫情第四波）
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