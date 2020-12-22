發病到入院中位數5天 何栢良促改善行政

憂聖誕後日增400宗 倡熄燈

他又說，不排除聖誕節後每日新增個案會多達300至400宗，政府要考慮關閉聖誕燈飾甚至禁止家庭內聚集等措施。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，政府較早前關閉大部分高危場所，近日餐飲場所相關群組幾乎消失，最近兩三周多數是家庭群組和大廈群組，相信與檢測和隔離滯後有關。

他指出，現時確診由發病到入院中位數要5日，90個百分位（percentile）的患者入院要9至10日，政府要考慮如何解決有關行政問題，否則除了在家庭傳播，大廈也會傳播。

何又說，近日個案仍在高位橫行，市面仍有很多人流，特別是「影相位」，其中一個原因是當局無認真執法，政府可考慮要求聖誕燈飾熄燈甚至封閉。

被問是否應該推行居家令，何栢良說，不能排除聖誕節後每日有300至400宗個案，故任何措施都不應排除。

至於應否仿效外國禁家庭聚集，他認為最近很多傳播是在住宅發生，若政府有相關措施，應在聖誕節前宣布，而市民亦應自律。

酒吧業：下月續關恐蝕45億

香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，酒吧業在12月旺季全面停業，若明年1月要繼續關，兩個月損失達45億元。

他批評政府處理英國變種病毒反應遲鈍，已有部分年輕人從英國回港，憂這批人會到無牌酒吧或派對場所，引爆第五波。

（疫情第四波）