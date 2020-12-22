再多3大廈須強檢 李偲嫣夫確診

謝鋮浚前後12日才確診

梁美芬指陳肇始領軍清零無望

另外，「正義聯盟」創黨主席李偲嫣離世始確診，經民聯立法會議員梁美芬昨在facebook表示，李的丈夫謝鋮浚入檢疫中心後翌日採集樣本，驗出陽性。她又稱，謝於本月10日將檢測樣本交到元朗容鳳書母嬰健康院，一直沒收到結果，並在李過身後3日半才檢疫，前後共花12日才確診，「如此差劣的安排實在令人無法接受」，稱以陳肇始局長為首的抗疫團隊做下去，清零無望。

本港昨增7宗輸入個案，當中1人是從英國抵港，其餘分別來自印尼、菲律賓、印度、巴基斯坦和埃塞俄比亞。至於78宗本地個案中，27宗源頭不明、51宗為相關個案。多幢原本已出現疫情的大廈再增個案，石籬（二）邨石榮樓新增2宗，累計6宗，涉5個單位，其中兩單位同一坐向；油麗邨逸麗樓新增1宗，累計8宗，涉及4個單位，其中兩單位同一坐向；明華大廈A座新增1宗，累計6宗，涉及4個單位，其中1個單位與另一單位同層、及與另一單位同坐向，最後一個單位與另外3個單位相隔較遠。

政府昨晚發出強制檢測公告，在11月25日至12月21日，曾在石榮樓、逸麗樓或明華大廈A座逗留超過兩小時者，要在12月26日或之前要檢測。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫未看到3幢大廈有明顯垂直或橫向傳播，故不會公布確診者所在樓層，「即使兩人是鄰居或很近，因為你行出行入都會有機會接觸到，希望市民盡量留意自己家中情况，如喉管、環境，以及保持環境清潔，不要只是樓下或樓上有個案才做防禦措施，真的會太遲」。

政府稱將為石榮樓長者送餐

政府發言人說，葵青民政處會安排仁濟醫院社會服務部，為居於石榮樓的長者在強制檢測期間每天免費送餐，方便他們留在家中，並籲居民在獲知檢測結果前留在家中，免增社區感染風險。

此外，鯉魚門邨鯉生樓新增1宗確診，累計5宗，涉3個單位，其中1個單位屬歌舞群組，3單位不同坐向不同樓層。荃灣德泰大廈累計6宗，涉3個單位，其中兩單位同坐向；1單位屬歌舞群組，1單位與住戶工作地點有關，但衛生署未知是德泰大廈先爆疫，還是工作地點先爆疫。衛生署會向鯉生樓及德泰大廈的居民派樣本瓶。

許樹昌：大廈群組證隱形傳播鏈廣泛

昨日歌舞群組增1宗個案，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，歌舞群組的爆發應該已到尾聲，而目前出現不少大廈群組，是因為社區隱形傳播鏈很廣泛，故多區住客受影響。

另外，昨再多一名確診者離世，死者是82歲女病人（第6606宗），她11月14日因痰涎阻塞感到不適入院，至12月2日、即入院近3周後驗出陽性，其後被轉送隔離病房，病人情况惡化，至昨晨4時許在瑪嘉烈醫院離世，是本港第131宗確診者離世，亦是第四波疫情第23宗死亡個案。

（疫情第四波）