中小幼停課至1月10日 小學校長：難網上考試

小六中六仍可彈性回校考試上課

教育局稱，暫停面授課堂及校內活動期間，學校可沿用現時安排，即按需要考慮安排小六生回校考呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課，以備試或考校內試。局方指出，考試或面授課堂須以半日制進行，人數以學校學生六分之一為限。

局方並稱因應疫情嚴峻，強烈呼籲教職員及學生在聖誕假期期間盡量減少外出，避免群體聚集、社交接觸及外出用膳，建議家長採取預防新冠病毒措施及留意子女健康情况。資助小學校長會名譽主席張勇邦說，現時疫情危險，恢復面授課堂不可能；而對小學而言最重要的是小六呈分試，他沒聽聞有小學未完成呈分試。不少學校原定1月初考校內試，張認為各校可按校本情况處理，例如以評估代替，或直接取消考試。他又說，網上考試未必能完全確保公平公正及為所有家長接受安排，故考試難以網上舉行。

有中學擬網上考試 須設兩鏡頭監考

中學家長黃先生說，其子就讀學校近日已向學生交代下月初考半年試安排，校方或將考試改網上形式，學生在家應考須開啟兩個攝錄鏡頭，實時拍攝學生周圍情况，以防作弊。他說，為減低網上考半年試對計算成績的影響，校方調整半年試及期終試成績比重。

教育局上月29日宣布，因應疫情由本月2日起暫停中小學及幼稚園面授課堂及校內活動，直至學校聖誕假期開始，即今年內不用返學。

明報記者

（疫情第四波）