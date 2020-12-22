英「被鎖國」 恐礙食物疫苗供應 法暫停海陸空人流貨運 最少40國地區禁飛

歐盟開緊急會議商討

德國、意大利、加拿大等從周日起，陸續禁止英國旅客入境，貫通英倫海峽的列車服務基本暫停。歐洲之星只維持在法國往英國的服務。歐盟輪任主席國德國亦叫成員國周一開緊急會議商討。其中法國周日宣布從當晚午夜開始，暫停兩國海陸空人流貨運48小時，影響尤甚。

千計貨車堵英法隧道

英法隧道或多佛爾（Dover）港口每日尋常約有1萬架次貨車，涉及英國跟歐洲的約九成貨運，但周日午夜起因禁令乍變水靜鵝飛。數以千計趕不及回法國的貨車被截於多佛爾的英法隧道入口閘前，造成長達11公里車龍。肯特郡警方提前啟動原為脫歐無貿易協定之下，可能出現的通關運輸亂子而準備的疏導交通緊急程序「堆疊行動」（Operation Stack）。至於由法國往英貨車雖然不受限，但英國零售商協會指出，即使可把貨運從法國運入英國，惟因無法保證跨境貨車可及時返回歐洲，很少貨運公司願意送貨到英國。

脫歐囤貨聖誕高峰 易腐食品受影響

英國公路運輸協會政策總監麥肯齊（Rod McKenzie）指出法國即使暫停得48小時，「對補給鏈將構成毁滅性影響」。他說：「近幾日我們已見到英法隧道兩端出現車龍，因為脫歐囤貨和聖誕繁忙購物高峰，如今邊境關閉將意味所有東西，包括易腐食品供應，全受影響。」由於貨運大，加上提防非法入境者的安檢，由法國入英國的司機這陣子都要輪候數小時，車龍可達17公里。多佛爾港的貿易量已接近破紀錄水平。法國要求由周二（22日）起由英入境者須在出發前接受病毒檢測，業界推測屆時將現瓶頸。

英國連鎖超市Sainsbury's警告，長時間中斷供應可能使生菜、花椰菜、西蘭花、柑桔類水果出現短缺。蘇格蘭飲食業行政總裁威瑟斯表示有逾100輛運送海鮮的貨車準備供應法國、西班牙的聖誕批發市集，如今貨車滯留於邊境，活的貝類恐將腐壞：「這是聖誕節前噩夢。」

衛報：英8港口備緊急醫療物品供應

法國的禁令增加了英國人對聖誕節貨品供應庫存和英國脫歐不確定性的擔憂。不過《衛報》報道，消息人士表示緊急藥物包括輝瑞疫苗將繼續跨海峽供應。當局應急計劃安排了多佛爾港以外8個港口，用於緊急醫療物品供應。

英國首相約翰遜周一主持內閣緊急應變小組會議（COBRA），商談英國對外運輸形勢和穩定物流對策。

英格蘭大部分地區因應傳染力高七成的變種病毒株「VUI 202012/01」（又稱B.1.1.7病毒株）蔓延，周日起實施最高程度抗疫措施。英國衛生大臣夏國賢指新病毒株「失控」，第四級抗疫措施可能要維持幾個月。變種病毒特別之處在於含有的突變數量「異常多」，當中名為「D614G」的突變，能增強病毒在人體肺部細胞以及氣管組織當中的複製能力，另一重要變異「N501Y」，則能增強病毒與細胞受體之間的親和力。

（金融時報/法新社/衛報）

（抗疫新階段）