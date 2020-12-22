變種更易入細胞 傳染力恐增七成

梁卓偉：傳入可令繁殖率升至1.42

港大醫學院長梁卓偉表示英國流行的「501Y」病毒株分兩類，一種由9至11月在威爾斯流行；另一種由9月底至今在英格蘭流行，該病毒株包含S蛋白第69及70個氨基酸缺失（deletion）的突變，丹麥、意大利及荷蘭亦有個別病例染該病毒株。

梁說目前最關注第69及70個氨基酸缺失增強傳播力的影響，該病毒株自9月底、10月初在英國加速繁殖，12月9日已佔倫敦及英格蘭東部病例六成；另有數據顯示該病毒株佔英國病例約35%，其餘為未變異病毒株「501N」。

港大團隊以流行病學數學模型推算，英格蘭流行的病毒株傳播力增強75%，形容令人擔憂。本港於12月約有18宗英國輸入個案，暫未見基因突變，梁說本港最新病毒即時繁殖率為0.81，若變種病毒傳入，傳播率將推高至1.42。

他說英格蘭病毒傳播增加時，正值放寬社交距離措施，出行數據顯示年輕人較活躍，若本港新措施實施後仍有漏網，加上群組爆發，恐令疫情逆轉。

未有證據加重病情 一般3周出院

梁又說變種或令病毒更易進入細胞，另有科學家推斷，變異前的S蛋白如「合上蓋」，變異令結構改變像「打開蓋」，「令病毒更容易，像鎖匙般插入細胞」。他強調，初步顯示病毒傳播力增强，並未完全肯定，只是防控措施須防患未然。

至於疫苗及治療成效會否打折扣，梁說全球實驗室正研究，暫未有證據顯示變種病毒加重病情，一般病人兩至三周才出院，現未有完整數據。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，變異成因現時未明，不排除病毒於免疫力低的患者體內長期存活，在人體內累積足夠的變異引致；歐洲有報告稱病毒可經水貂傳人，科學界正研究。

（疫情第四波）