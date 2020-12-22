國泰停飛英國 夫婦憂移民計劃失預算

英航維珍職員昨稱航班正常

英航昨沒回覆赴英航班會否停飛，香港機場的英航地勤職員稱據其了解，離港航班暫正常。維珍地勤人員表示不便回應；本報記者昨以顧客身分查詢，維珍人員稱，據悉現時離港航班正常，「至少今晚仲答到你on schedule嘅機都不變」，英國高層正開會，計劃「貨機來、客機走」，惟未知是否符合港府規定。

面對部分赴英航班停飛，新婚的Mary（化名）本預備1月中隨準備到英國進修物理治療的丈夫移居當地，並已買1月12日國泰機票，怎料國泰停飛至1月10日。她十分擔心屆時會延長停飛，令計劃失預算。她又稱不太擔心當地疫情，只要航空交通安排許可，都會按計劃離港。

移民英國顧問Billy Wong表示，暫未收到移民客查詢，港人旅遊經驗多，估計如沒航班赴英，也有人會選擇轉機去英國。

移民顧問料轉機赴英成港人後着

英孚教育海外升學課程總監謝貫姿則稱，赴英航班停飛估計主要影響部分1月開學的大學及大學涵接課程學生，或未可如期開學，英國大學大多提供線上課程，相信不影響學習。

（疫情第四波）