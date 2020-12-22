陪開學家長碩士生 「滯英」過孤獨聖誕

升學顧問稱接過百求助

陳思銘表示，昨收到過百求助電話，禁飛措施對中小學生影響小，因他們的假期於12月頭開始，估計大部分學生已回來並隔離完畢，大學學士生則遲一點完成學期，估計現正隔離；碩士及博士生則因為以交論文為主，完成學期時間較彈性，「很多原本打算過聖誕後回來，現在不可以了」。另外，有一批家長特別請假，陪準備到英國升學的子女到英國預備開學，現在都回不來，頓感徬徨。

正於英格蘭東部薩里郡（Surrey）修讀電影系碩士課程的Anson，本答應家人回港過聖誕，明日回港，也訂了指定酒店，怎料港府昨突然禁飛，因趕不及訂機票提早回港，也訂不到指定酒店，故打算留在英國。他說理解港府措施，「不會覺得很錯愕，或很不make sense，但失望一定有」。他表示「tier 4」區域只有用膳及運動才可離家，「代表我要自己一個過聖誕，最慘係呢個」。

利物浦探子 區議員促定禁飛時間表

觀塘麗晶區議員畢東尼正在利物浦探望兒子，原訂1月回港，現未有歸期。他表示目前會線上與議員辦事處同事開會，處理區議員工作，他將請同事幫忙去信食衛局，表達關注禁飛措施，以及希望為禁飛定時間表。

（疫情第四波）