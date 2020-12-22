防變種病毒 禁英客運航班到港 包括香港居民 已抵港者「14+7」隔離

多個歐盟國家、加拿大、印度等至少40國禁英國客機入境，港府今起亦收緊《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止過去14日曾逗留英國逾兩小時者登機來港，包括香港居民。政府要求12月2日起由英國抵港者，除14日強制檢疫，須額外強制留家7日，直至第19日或20日有第3次檢測結果，違者可罰5000元；另會修例容許政府有需要時將強制檢疫期延至多於14天，行會通過後會盡快公布。

過去兩周英輸入17宗 佔同期21%

本月至昨日有5053人由英國抵港，過去兩周英國輸入個案有17宗，佔同期80宗輸入個案21%。陳肇始表示，暫不會有英國客航來港，政府過去從沒對任何地區實施如此嚴厲規定，但英國變種病毒來勢洶洶，傳播率高七成，且不少留學生回港，有必要防止病毒在港擴散，盡力做到滴水不漏。

禁港人回港有否牴觸基本法

陳肇始：穩妥做法

爆疫以來首次禁止香港居民回港，被問與《基本法》保障港人出入境自由有否牴觸，陳稱已與律政司溝通，認為是穩妥做法。

港大醫學院院長梁卓偉表示，暫沒在英國輸入個案發現變種病毒株，會分析本月英國抵港確診樣本。他說港大團隊推算變種病毒傳染力增強75%，一旦輸入本港，可令疫情惡化（見另稿）。

陳肇始說，正在酒店檢疫、由英國抵港者可繼續在酒店或回家檢疫，但要視乎酒店情况，亦會研究專車接送安排。食衛局發言人稱，除第19日或20日出外到社區檢測中心檢測或返回逗留地點，檢疫者不可乘的士以外公共交通工具，即完成14日檢疫者，可由酒店乘的士回家；新強制檢測今日生效，本月2日或之前入境者，現要強制留家禁足。

袁國勇：早提延長檢疫期 現推已遲

港大微生物學系講座教授袁國勇在無綫電視表示，早提出延長海外抵港者檢疫期，現推已遲，英國9月或10月已出現變種病毒，目前達2000宗確診。

荷蘭、丹麥等地已現英國變種病毒，陳肇始稱會密切監察情况。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，未來要觀察歐洲等疫情，倘有國家如英國般變種病毒大爆發，可能要考慮停止相關航班，目前最重要「執正」海外抵港者檢疫。他認為較難由政府安排專車將完成14日酒店檢疫者送回家，各人住址不集中，最好在酒店繼續檢疫。

限聚令口罩令禁晚市堂食延至1‧6

陳肇始形容本港疫情處於「最嚴峻、最關鍵時刻」，未來兩周疫情發展除視乎能否堵截英國變種病毒輸入，亦視乎市民能否克制並謝絕聖誕及新年跨家庭聚會。

現時社交距離措施沒加辣，兩人限聚令、口罩令、禁晚市堂食等延續至1月6日。許樹昌說，政府亦考慮對經濟、企業影響，料目前仍希望企業與市民盡量配合。但他說如未來一周確診仍高雙位數，源頭不明比例高，市面人流仍多，政府就須考慮縮短商店營業時間、關閉非緊急商店，最後關頭須考慮居家令。

明報記者

（疫情第四波）

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