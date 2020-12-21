料明年財案續赤字 政府：或要考慮調整稅率

料儲備剩12月政府開支

陳茂波：維持逆周期政策

新一份《財政預算案》明年2月底發表，陳茂波表示，自去年中至今，本港先後受社會事件和疫情打擊，經濟陷入深度衰退，展望短期仍充滿挑戰。他預告會維持逆周期財政政策，並為疫後的經濟重振和發展作準備。陳茂波昨發表網誌，稱今年將面對史無前例的3000億元赤字，估計明年預算案亦難免出現赤字。

預算案諮詢網站上，「背景資料」文件列出明年預算案五大方向，包括促進經濟發展、繼續撐企業和保就業、改善民生、提升政府服務，以及投資未來。政府估算20/21年度財政儲備將剩餘12個月的政府開支，又稱經濟下行，政府稅收及賣地收入將大受影響，認為要維持收支平衡，須開源節流及審慎使用儲備，並提到「或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率」。

新民黨主席葉劉淑儀表示，政府財政儲備不多，料擴張性的措施有限，認為單靠政府注資不能使經濟完全復蘇，稱香港須融入國家的「內循環」發展。葉太認為政府可考慮發債，但稱目前難徵收銷售稅、股息稅等新稅項，「很多人靠股息養老」，建議增加足球比賽等博彩稅；又說絕不贊成出售商場等政府資產。

自由黨黨魁鍾國斌認同有需要採取逆周期政策，但批評目前政府「盲目」花錢，且「死都不幫」部分失業市民，認為預算案要針對行業支援。開源節流方面，鍾建議政府刪除過時職位，稱公務員薪金佔不少政府開支；又建議獲「保就業」計劃津貼的公司倘年底結算有盈餘，應向政府交回津貼。鍾認為開徵新稅不可行。

莊太量：最可能加股票印花稅

中大經濟學系副教授莊太量表示，財政儲備低不一定有危機，「如果守住一筆錢，經濟零增長，那就是無用」。他稱香港另有外匯儲備，另認為港府有可能發債。調整稅率方面，莊認為增加利得稅、薪俸稅的可能較低，最有可能調整股票印花稅，解釋大部分稅款非由港人繳交，且「加少少」已獲可觀收入。香港稅務學會顧問委員會主席王銳強認為，非必要的新增稅項往往難達共識，非短時間內能通過。

另外，立法會財委會今日審議第4輪防疫抗疫基金。