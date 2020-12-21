藍田安老院員工偕家人確診 23同事院友檢疫

張竹君說，該員工最後一日上班是本月18日，他與其家人同時確診，均屬昨日的確診個案；其家人在本月17日開始不適，員工則在19日發病，因同時確診，故該員工沒被送去檢疫中心。另外，早前靈實秀茂坪日間活動中心有一名工作人員確診，曾接觸她的32名院友要撤離並送往檢疫，昨日亦新增一宗確診個案。

樹仁宿生初確 封校3天消毒

樹仁大學文康大樓一名宿生亦初步確診，樹仁表示，該同學已送院治理，校方已立刻啟動特設的應變小組，全校將於12月21至23日封鎖3天全面清潔和消毒；另有3名宿生為密切接觸者，已即時開始隔離14天。大學正追查該初步確診的同學過去14天行蹤，並嘗試聯絡所有校內接觸者。

另外，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診，她於12月18日感到不適求診。她沒與公眾接觸，最後一日上班日為12月16日。工業貿易署亦有一名貿易助理初步確診，他於工業貿易大樓15樓工作，負責處理中小企業市場推廣基金相關行政工作，其工作地點不對外開放，日常毋須接觸公眾，最近一次的上班日期為12月17日。

（疫情第四波）