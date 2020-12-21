科興疫苗周三出臨牀數據 首批最快下月到港

【明報專訊】港府擬購入3種新冠疫苗，中國科興首批100萬劑滅活疫苗最快下月到港，身兼衛生署疫苗可預防疾病科學委員會委員的中大教授許樹昌昨表示，科興周三（23日）將公布第三期臨牀數據，衛生署明年初將開會審視其安全及保護率，料最快1月中或下旬可接種。他說世衛對新冠疫苗最低要求是最少減低50%感染風險，另倘接種者嚴重過敏反應很常見，就不會使用。
倘嚴重過敏常見將不用
除科興疫苗，德國BioNTech／輝瑞／復星的mRNA疫苗及阿斯利康疫苗，已公布第三期臨牀試驗初步或中期數據。許樹昌昨在無綫《講清講楚》表示，科興周三將公布第三期臨牀數據，有疫苗安全與保護率數據，衛生署明年初開會檢視。
被問如何判斷疫苗是否合適供港接種，許稱世衛對新冠疫苗最低要求是最少減低50%感染風險，當局亦會檢視接種疫苗的嚴重副作用比例是否高。他說，若出現常見副作用包括針口痛、微燒，市民不必擔心，但如嚴重過敏反應很常見，就不會用此疫苗。英美有人接種輝瑞疫苗後嚴重過敏，有指與化學物質「聚乙二醇」有關，他估計100萬人只有一人會有此反應。
藥劑師：過敏因人而異 不應因擔憂不打
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，嚴重過敏反應視乎遺傳基因及免疫系統等因素，因人而異，未必能預知，市民不應因擔憂而不接種，但倘出現大規模過敏反應，就要加以注意。他強調，3種疫苗仍未完成第三期臨牀試驗，暫不宜比較數據，待明年約8或9月試驗完成才可客觀評論。他認為3種疫苗各有優劣，但初步確認其安全及效能，籲市民盡早接種。
倘3疫苗同運抵 澳門允市民揀
崔俊明說，科興疫苗毋須稀釋，可直接注射，最適合在私家診所接種，但建議診所以藥用雪櫃儲存。他說輝瑞疫苗解凍後需儲存在2至8℃，需稀釋使用，5日需完成975人接種，只適合大規模接種計劃；阿斯利康疫苗也需兩日內完成10人接種。
特首林鄭月娥早前表明市民不可選擇接種哪種新冠疫苗，而澳門同樣購入3種新冠疫苗，澳門行政長官賀一誠昨表示，疫苗供市民自願接種，若3種疫苗同時運抵，可自行選擇接種哪種疫苗。