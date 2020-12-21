科興疫苗周三出臨牀數據 首批最快下月到港

倘嚴重過敏常見將不用

除科興疫苗，德國BioNTech／輝瑞／復星的mRNA疫苗及阿斯利康疫苗，已公布第三期臨牀試驗初步或中期數據。許樹昌昨在無綫《講清講楚》表示，科興周三將公布第三期臨牀數據，有疫苗安全與保護率數據，衛生署明年初開會檢視。

被問如何判斷疫苗是否合適供港接種，許稱世衛對新冠疫苗最低要求是最少減低50%感染風險，當局亦會檢視接種疫苗的嚴重副作用比例是否高。他說，若出現常見副作用包括針口痛、微燒，市民不必擔心，但如嚴重過敏反應很常見，就不會用此疫苗。英美有人接種輝瑞疫苗後嚴重過敏，有指與化學物質「聚乙二醇」有關，他估計100萬人只有一人會有此反應。

藥劑師：過敏因人而異 不應因擔憂不打

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，嚴重過敏反應視乎遺傳基因及免疫系統等因素，因人而異，未必能預知，市民不應因擔憂而不接種，但倘出現大規模過敏反應，就要加以注意。他強調，3種疫苗仍未完成第三期臨牀試驗，暫不宜比較數據，待明年約8或9月試驗完成才可客觀評論。他認為3種疫苗各有優劣，但初步確認其安全及效能，籲市民盡早接種。

倘3疫苗同運抵 澳門允市民揀

崔俊明說，科興疫苗毋須稀釋，可直接注射，最適合在私家診所接種，但建議診所以藥用雪櫃儲存。他說輝瑞疫苗解凍後需儲存在2至8℃，需稀釋使用，5日需完成975人接種，只適合大規模接種計劃；阿斯利康疫苗也需兩日內完成10人接種。

特首林鄭月娥早前表明市民不可選擇接種哪種新冠疫苗，而澳門同樣購入3種新冠疫苗，澳門行政長官賀一誠昨表示，疫苗供市民自願接種，若3種疫苗同時運抵，可自行選擇接種哪種疫苗。

（疫情第四波）