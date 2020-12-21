母留家候檢亡 女促查避重演

陳肇始：衛署已做很多工作 張竹君：長期病者不優先

食衛局長陳肇始昨午到黃大仙彩雲邨視察流動採樣站，被問到政府有否行政失當、會否就事件道歉，陳表示衛生署已做了很多工作；她再被問到會否有其他改善工作時無再回應。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，當局對此感到難過，個案已交死因庭跟進，現時不方便評論。張表示當局有記錄死者有糖尿病、高血壓等一般長期病，承認沒特別安排。她又稱，當局承諾24小時內將密切接觸者送往檢疫，冀檢疫人士盡早收拾行裝、安置寵物等，呼籲如有緊急情况應撥打999求救。對於有意見認為應優先接送糖尿病等檢疫者，張表示當局不傾向優先處理某類人，而是將所有人盡快送往檢疫，效率較高。

趙小姐由民主黨副主席林卓廷安排，透過電話向傳媒表示，她本月8日收到衛生署通知確診，翌日被送亞博館。趙母獨自在家等候送入檢疫中心，患高血壓、糖尿病等需長期服藥，趙小姐擔心母親健康情况，每天致電。12月10日趙母稱自己「有啲鼻塞同眼瞓」；翌日沒接聽電話；趙母朋友於12日上門，聽到家中傳出電視聲但無人應門，故報警求助，消防破門入屋發現趙母已倒斃家中。

家屬：曾囑衛署職員特別留意「獨留母」

趙小姐說，其母留家期間不准離開求醫及做檢測，當初告知衛生署職員其母單獨留家需特別留意，惟當局一直無聯絡自己，批評「（政府）完全幫唔到手，又唔安排做檢測，喺屋企發生乜嘢事完全無人知」，又稱如及早安排其母檢測及接受治療，「或者可以救得番」。

另一住太和邨新和樓的男子上周五確診，其弟接受電話訪問時表示，兄長在家等候送往亞博館期間，一家六口共處390平方呎的單位，形容如「困獸鬥」，擔心共用廁所有可能交叉感染。他說曾致電衛生署熱線，「多數打唔通」，其後透過大廈法團主席向衛生署查詢，前日兄長被送往亞博，其他人於昨凌晨被送到竹篙灣檢疫，他不滿檢疫安排。

葵盛西邨確診者發病 同住家人9日後送隔離

林卓廷認為政府防疫不力，批評食衛局長陳肇始將責任推卸給前線人員，要求盡快設立24小時熱線，及承諾於12小時內安排確診及密切接觸者送往檢疫。另外，葵青區議員梁靜珊昨稱接獲葵盛西邨第八座一確診者投訴，稱同住家人早前確診，並於12月8日發病，而她一直留在家中，至17日才獲安排隔離，之後於19日確診，認為衛生署安排不理想。

（疫情第四波）