石榮樓增一初確 最快今頒強檢令

油麗邨逸麗樓藍田邨藍泰樓派樽

油麗邨逸麗樓昨新增4宗個案，來自兩個單位，大廈累計7宗病例，分別來自3個單位。張竹君表示，逸麗樓最早期確診個案是11月27日，至今3個有確診的單位都沒有源頭，兩個單位同一坐向但相差10層；另一單位不同坐向，3個單位均為不同層數。藍田邨藍泰樓昨則新增一宗個案，大廈累計3宗個案，全部來自不同單位、不同坐向及不同樓層。

石籬（二）邨石榮樓昨新增一宗初步確診，與之前有確診個案的其中一個單位坐向一樣，並相隔兩層。張竹君補充，計算此初步確診個案的話，石榮樓則累計有4個單位、共5居民確診；若該個案如昨晚正式確診，今日會出強制檢測通知，衛生防護中心會計算時間，在某個時間之後做過檢測的居民都計算在內。

麗晶7D住戶康復曾回家 現酒店隔離

麗晶花園6座D室單位住戶需送往檢疫，前日有街坊發現7樓D室單位亮燈，麗晶花園業委會主席王家恆表示，經查詢衛生署及家屬後，確認該單位有住戶曾確診，近日已康復可出院，曾聯絡衛生署但未獲回覆，故返回寓所，昨已轉到酒店隔離14天。

王家恆表示早前有確診住戶出院後須入住酒店再隔離14天，而7D室的住戶則返回家中，期望當局解釋清楚確診者出院的後續安排，以免引起街坊恐慌。

衛署：所有住戶未准返住所

衛生署昨晚回覆，有關女患者於檢疫期間檢測陽性，翌日送院，目前已康復及出院。麗晶6座D單位的調查仍在進行，所有住戶未獲准返回住所。據悉，環保署、屋宇署及專家等最快今日到麗晶花園檢查及測試喉管。

（疫情第四波）