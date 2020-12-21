確診逃逸53小時 李運強落網 警車護送伊院 醫局：病房保安未必即時做到好多

市民報案發現 警穿保護衣封鎖搜索

警方昨晚10時許接獲報案，有市民稱於旺角豉油街與彌敦道交界發現李運強，警方趕赴現場搜索，於附近的上海街467號將李緝獲，並以封鎖線圍起，5、6名身穿全套保護裝備的警員駐守。現場所見，李身穿全身黑色衣物及口罩，於11時許被安排登上救護車，由警車護送前往伊院，由特別通道進入。

本港昨增74宗確診，包括4宗輸入，70宗本地及相關個案，包括25宗源頭不明，比例連續3日超過三成；另逾50宗初步確診。昨重症個案連續11日破百，共有131人，創第四波以來新高，昨增一名84歲婦離世，她是東華三院何玉清翠柳頤庭的院友，該院舍首名確診員工涉歌舞群組，累計3名院友去世。

朗豪坊診斷中心兩確診 一曾為染疫病人遞藥

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，旺角朗豪坊博思醫學診斷中心新增兩名30歲女員工（第8116宗及第8135宗）確診，兩人分別於12月17日及16日病發，最後上班日分別為患者病發當日（17日）及8日。

張表示，一名於12月3日氣促的男病人，氣促第5天（7日）到中心做電腦掃描，其間心跳加速，一名其後確診員工曾遞藥物給病人進食，病人服藥時短暫除口罩；患者服藥後到另一間房休息，另一確診員工是照顧者之一。張又說，當局8日公布該名男病人確診，診所職員知悉後檢測陰性，至第二次檢測陽性。曾與確診員工密切接觸，或照顧過病人的診所職員要檢疫。據衛生署資料，一名12月3日病發的66歲男曾到朗豪坊，至昨情况危殆。

病人曾除罩服藥 張竹君：時間短風險不高

被問到除口罩服藥的風險，張竹君表示，如除口罩時間短，感染風險不高，因此病人確診時沒有列醫護為密切接觸，但承認個別病人傳染性會較高。其中一名醫護知悉病人確診後，基於自己身體情况，9日起已沒上班仍確診，當局擔心其他照顧過患者的醫護都有暴露於病毒的風險，故安排檢疫。

至於醫護感染的途徑，張竹君表示不排除由病人傳染，但未能100%肯定，要分析病毒基因，但目前病毒「差不多」，難梳理流行病學關連。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未能判斷患者氣促是否與新冠病毒相關，還是病人本身疾病，故難以單純氣促叫患者到急症室。他稱防護裝備保護率並非100%，如病人曾除口罩要特別小心；就算病人沒除口罩，仍不能排除飛沫經口罩邊噴出從而感染醫護，或污染儀器造成交叉感染。梁認為，應全面檢視病人於電腦掃描時接觸的儀器，消毒前若有其他患者使用應追蹤，確認有否感染及擴散至家庭。

另外，明愛醫院急症室一名男護士初步確診，他在12月16日發燒，其後咳嗽，19日到明愛急症室求醫，檢測陽性。該護士最後上班日為12月13日，居住的大廈有確診者，工作期間亦接觸過確診病人，但當局沒進一步提供何時接觸患者的資料。一名病人服務助理列其他接觸者，需醫學觀察。

12‧2抵港者最遲須今檢測

此外，政府要求於12月2日或之後抵港的6歲或以上人士，需在第19天或20天，於社區檢測中心接受強制檢測，換言之，12月2日抵港的人最遲要於今日檢測。

明報記者

（疫情第四波）