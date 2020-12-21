料明年初裁員嚴重 總商會籲再保就業

指終止支援或「功虧一簣」

梁兆基昨出席商台《政好星期天》表示，疫情差不多禁絕全球人流，時間亦相當長，疫情對香港經濟造成很大破壞。他歡迎政府推出第4輪防疫基金，但希望再推出多一期保就業計劃，因部分企業並非須停業的指定處所，但仍受人流減少影響生意，擔心第四波疫情持續到農曆新年，若屆時疫情仍未受控，政府終止財政支援或「有點功虧一簣」。

對於有政府專家顧問表示，如確診數字不回落，應關閉或限制時裝店等「非緊急店舖」營業，立法會批發及零售界議員邵家輝表示，第四波疫情爆發以來，堂食進一步縮短至晚上6時，「人流大減，好多店舖晚上已提早關門」；而年近歲晚，不少市民出外購物，零售業界希望把握機會多做生意，彌補之前損失，如在這時候收緊營業時間，又未有租金補償或支援，恐令行業雪上加霜。

邵家輝表示，政府每次收緊防疫措施，業界難逃被開刀，質疑措施對控制疫情是否有效，「市民是否會配合？疫情持續已近一年，部分市民抗疫疲勞，郊外人頭湧湧」，他表示政府應加強呼籲市民配合。

佐敦服裝店：

限時營業生意再跌兩成

在佐敦經營兩間服裝店的徐先生說，第四波疫情爆發以來，由於禁止晚市堂食，晚上外出人流大減，若再限制營業時間，料生意再跌至少兩成，倘疫情持續，不排除關閉兩店。

（疫情第四波）