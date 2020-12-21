許樹昌倡商店營業限時 最嚴禁足 指市民現不配合防疫 措施未奏效

禁晚市堂食等社交距離措施周三屆滿，中大呼吸系統科講座教授許樹昌（圖）昨在無綫《講清講楚》表示，目前確診個案是反映一兩周前感染，確診數字處於高位橫行，反映之前措施不太奏效，料措施要延長一段時間。

許樹昌表示，周末市面人流仍很多，難截斷傳播鏈。他說如未來數日確診仍處高雙位或三位數，源頭不明比例高，市民仍不配合，政府應考慮收緊措施。他建議縮減商店及商場營業時間，如商場營業時間減至6至8小時，或仿效英國暫時關閉非緊急商店，如理髮店、服裝店、鞋店。

許：現非全民檢測最好時機

多個國家或地區均曾實施禁足令控疫（見表）。被問港府需否考慮，許樹昌說如做了所有措施，市民仍配合不到，「最後關頭」可能要考慮禁足，或如墨爾本般宵禁、每戶只准一人外出購物。至於全民強制檢測，他重申須居家令配合，本港執行居家令有難度，亦要市民與商界配合，且目前每日確診高雙位或三位數，已非全民檢測最好時機。許又呼籲市民聖誕避免聚會或派對。

梁子超指禁足代價高

「疫情未回落經濟已崩潰」

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，今次疫情比第三波更難控制，不明源頭個案未見明顯回落，措施成效較以往低，認為與企業在家工作參與度不高、市民假期繼續外出有關。他說目前跑步等運動及身處郊野公園可豁免戴口罩，政府應全面收緊覆蓋所有有人的公眾地方；如市民覺得戴口罩難做運動，他建議市民暫停兩周，待疫情回落再做。

梁子超又建議港府與商界討論控制商場人流，例如每平方米不得超過多少人聚集，認為比限制營業時間更有效；因市民或會在營業期間聚集，有感染風險。對於需否推行禁足，他認為經濟及民生代價很高，「未捱到疫情回落，經濟可能會崩潰」，提醒市民防疫沒有「仙丹妙藥」，應從自己做起，減少聚集。

稱多個案涉家庭聚會

張竹君促冬至聖誕保持距離

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，近日單日確診數字有上落，但不可只看一兩日情况，期望疫情平穩後數字慢慢下跌。她呼籲市民冬至及聖誕保持社交距離，目前很多個案涉家庭聚會，她說有時家人有長期病患，即使感染初期看似無大礙，但病情會突變，「年輕人要諗一諗，呢種聚會是否必要」。

近日英格蘭南部出現變種新冠病毒，許樹昌說S蛋白有輕微變種，令病毒更易黏着ACE受體，更易入侵人體細胞；病人病情嚴重程度沒增加，但病毒傳播性變高。他說機場抵港者除14日檢疫期兩次檢測，第19日須再留樣本，最穩妥是完成檢疫後再留家7日。被問會否仿效荷蘭禁止英國入境航班，張竹君說要尋求專家協助分析病毒株，看本港有否此病毒株傳入，當局會繼續監察情况。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676