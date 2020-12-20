揸空巴轉揸九巴 前機師：跌倒爬起才是傳記精華

fb分享經驗 盼年輕同事向前行

他昨日在facebook表示已拒絕媒體訪問，因為他只是「落地」機師的其中一個，亦不是第一個或最後一個轉揸巴士的機師。

Earnest謙稱自問資歷有限，航空業目前的環境其實不需多講。他說非常感恩港龍給他一個精彩的人生旅程，無論是飛行經驗、財富、機遇，認為自己與同時期入職的同事們都可算是較幸運的一群，「現在最大的問題只是不甘心too early to retire（太早退休）」。

他解釋，家家有本難念的經，在facebook分享轉到九巴揸巴士的經歷，是因見到一些年輕同事仍無法走出困境，或有心理陰影，希望年輕的同事們、朋友們可以早點面對現實「move on」。他說喜歡看名人傳記，「你會發覺，故事裏，最精彩的部分，不是他們站在人生最高峰、最成功的時候，而是在他們最低谷的時期，如何面對、如何跌倒再爬起來……才是一本傳記裏的精華之處」。

不少網民留言表示敬佩，有人大讚「香港人需要這樣的正能量」。