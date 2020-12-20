學者：涉移民法案 立法比制裁難得多

陳偉信向本報稱，在美國政治上，制裁法案較容易獲通過，但凡涉及移民的法案爭議都很大，尤其是特朗普政府任內不斷收緊難民配額（美國最新財政年度難民接收人數上限減至1.5萬的歷年新低，遠少於奧巴馬時代的7萬至8萬，但國務院10月聲明首次提出會為港人預留特殊配額），克魯茲今次做法是體現偏近特朗普政府一派的主張。

陳偉信說，也許諸如《香港人權與民主法案》等涉及制裁的議案看似過得太輕易，令港人誤判法案通過的難度，「在港人眼中法案涉及香港，但在美國議員眼中這涉及（法案）實質內容」。他相信涉及香港移民和難民的問題在參議院爭議非常大，這點從共和黨另一重量級參議員魯比奧有份主推的《香港避風港法案》自提出後幾乎沒有進展，可見一斑。

劉兆佳：阻有色人種移民 在美更動聽

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，克魯茲曾有意參選美國總統，如今反對法案，「可以話佢不支持香港人，但佢阻止大量有色人種移民，以及阻止中共滲透美國」，可能對美國人而言更動聽、更有號召力。克魯茲去年訪港支持反修例運動，劉兆佳認為他當時是主要為了打擊中國，抗爭分子要留在香港、發揮政治作用，以奪取管治權才有利用價值，到美國後利用價值大減。

另外，陳偉信提醒，過去一段時間美國的涉港法案（以至其他涉及中國議題的法案）都是由國會主導提出，然後由行政部門執行，體現了美國政壇在外交政策的分工，相信拜登下月上台後情况依然。

明報記者 周宏量