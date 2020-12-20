議員稱憂華諜 美庇港人法案觸礁 撐港反修例克魯茲提異議 本屆國會通過無望

全國港澳研究會副會長劉兆佳及香港國際問題研究所秘書長陳偉信均認為，法案暫時觸礁，相信是因為觸動美國極具爭議的移民問題。游說團體「香港民主委員會」（HKDC）總監朱牧民對此表示失望，強調會在新一屆國會繼續推動立法。

特區政府：港沒所謂受迫害難民

特區政府回覆查詢稱，香港是法治社會，市民各項權利和自由獲《基本法》和其他法例充分保障，沒有所謂受「迫害」的「難民」，堅決反對外國以任何方式干預香港事務。

由美國民主黨眾議員馬利諾夫斯基帶頭提出的《香港人民自由與選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act，下簡稱《法案》）本月7日獲眾議院一致同意快速通過，但要完成立法，須趕及下周聖誕假期休會前再獲參議院通過，並在國會會期結束前交由總統簽署生效。議案前日交上參議院時，克魯茲提出異議，導致無法快速表決通過。

《法案》內容包括為已持簽證到美國、但返港後可能面臨政治迫害的港人提供「臨時保護身分」；加速處理申請難民庇護程序，並將這類申請排除在美國每年整體難民接收限額之外。法案另將香港移民人數限制與中國內地分開處理。

克魯茲質疑利用法案放寬移民

民主黨批荒謬

克魯茲前日在參議院質疑法案並非為了香港，而是民主黨人利用香港危機來推進修改移民法例的長遠目標。他指現有法例已保障港人可申請成為難民，特朗普政府7月已明確增加分配予港人的難民名額；他質疑法案放寬相關標準，會成為中共可資利用的漏洞派間諜到美國。民主黨的布魯門撒爾批評克魯茲說法荒謬，強調法案在眾院獲跨黨派一致支持，重申會就法案受益者提供完整和詳細的背景安全調查。

克魯茲以往多次發表支持香港的言論，去年10月、即反修例示威期間，他曾訪港，並指行政長官林鄭月娥臨時取消跟他會面。

香港國際問題研究所秘書長陳偉信認為，克魯茲只是展示其反移民的基本立場，以及爭取籌碼推動自己涉及反對荷李活屈從中方審查和涉及新疆的法案。他提醒，涉及移民的法案跟涉及制裁的法案通過難度無法相提並論（見另稿）。

劉兆佳料仍有限度協助

稱抗爭者不應寄厚望

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，今次法案「滑鐵盧」不反映美國國會突然改變對香港的態度，而是觸及該國的反移民情緒而「過唔到骨」，不排除日後仍有「遏制中國、敵視香港」的法案提出。他估計美國仍會對參與暴力抗爭的港人提供協助，但都是有限度。對於美國會否大量收留香港抗爭分子，他說相關人士不應寄予厚望，「因為美國不會對有色人種的抗爭分子打開方便之門，都驚中共藉機滲透到不同領域」。

朱牧民失望 稱下屆繼續奮鬥

有份在國會推動法案的HKDC總監朱牧民發表聲明稱感失望，強調「與中共鬥爭以及支持香港，需要一切我們可以動用的工具」。他在Twitter強調，HKDC會在下屆國會繼續為庇護港人的立法奮鬥。

經常就香港問題發聲的共和黨參議員魯比奧較早前接受美國之音訪問時稱，《法案》要在今屆國會會期獲通過難度甚高，但暗示仍願推動類似法案，希望「在新國會的一個月內就能展開行動」。他與民主黨參議員梅南德茲6月提出與《法案》同為旨在向港人提供額外庇護的《香港避風港法案》。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676