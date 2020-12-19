保釋續犯案 男警認性侵多名女童

涉6名11至14歲女童

社交網結識 誘傳裸照公園性交

被告余俊鑫（35歲），事發時駐守毒品調查科，現被停職。他原被控12罪，昨承認其中8罪，包括2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪、1項管有兒童色情物品罪、3項非禮罪及2項與未滿16歲兒童非法性交罪，其餘4罪交由法庭存檔。

根據案情，被告自稱Ryan，2017年12月中透過Instagram接觸將升中一的12歲女童Z，二人以「老公老婆」相稱，被告要求Z向他傳送胸部及私處照片，Z不懂拒絕，個多月內先後將約30張自拍胸部、私處和臀部的照片傳送給被告。

2018年1月，被告透過facebook接觸14歲女童A，同年某日相約到九龍一屋邨的後樓梯，在A不情願下吻她，A推開被告，遭被告非禮私處。

同一時間，被告結識13歲女童B，二人成為情侶，以「老公老婆」相稱。2017年平安夜，兩人於一公園見面，被告撫摸B的胸部，B拒絕但他繼續，他向B表示很愛她，於是B同意被告撫摸。2018年1至2月，兩人再相約在同一公園見面，被告吻她和摸胸，曾除去B的皮帶摸她的私處，其後戴上避孕套與B性交。

200元時薪誘女童做兼職女友

2018年2月，被告透過Instagram接觸12歲女童J，J以200元時薪作被告的兼職女友。同年5月4日，在J介紹下，當時12歲和11歲X和Y成為被告兼職女友。被告當晚跟X及Y相約在新界一停車場，其間被告非禮Y，Y在同意下為他口交。其後J的母親發現J的手機常跟名為「客戶」的人通訊，於是報警，被告同年6月被捕。

被告獲准保釋後，同年7月21日送在蘭桂坊飲醉的14歲女童C回家時，在她所住的樓層一後樓梯，未有戴安全套下與她性交。事件由C母親報警，被告同年8月16日再次被捕。

【案件編號：DCCC535/20】