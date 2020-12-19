林卓廷稱冰山一角 促處長問責監警改革

林：顯警隊文化操守極之敗壞

林卓廷又稱，本案清楚顯示警隊文化及操守極之敗壞，警員對四肢被綁、沒干犯嚴重罪行的事主酷刑凌虐超過20分鐘，並用上殘忍手法，包括襲擊事主的性器官，警務處長鄧炳強必須就本案問責及下台，並向事主及市民公開道歉；又認為現時監察警方的制度須大規模改革。

警：嚴正處理人員違法行為

警方回應表示，案中一名警務人員現被停職，其餘一名男子已離職，另一名男子已被終止聘用。警方稱非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。警方於司法程序完成後，會根據既定程序跟進。

投訴警察課於2019年接獲的投訴中，178宗涉及毆打指控；2020年截至11月底則有129宗投訴涉及毆打指控。根據監警會2019/20工作報告，經全面調查的毆打指控有35宗，1宗被分類為「無法完全證明屬實」，即有關警員某程度上犯錯；19宗被分類為「無法證實」、2宗「並無過錯」、13宗「虛假不確」。

今年2月深水埗有露宿者於通州街公園涉遭多名警員毆打及砸爛家當，有份協助他們的牧師林國璋事後未能向康文署取得相關片段，他認為或未能如本案彰顯公義。