不涉社會事件 官：嚴重過「七警案」

「七警案」即是2014年佔領運動期間，7名警務人員被指在金鐘添馬公園的「暗角」，毆打公民黨前成員曾健超一案。案中7人被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，各人原被判囚兩年，其後有兩人上訴得直，定罪獲撤。襲擊致造成身體傷害罪的最高刑罰是監禁3年，而本案涉及的藉公職作出不當行為罪，最高可判囚7年。

陳官引述「七警案」在高院上訴庭判辭指出，當時警員在處理「佔領中環」運動，要面對極之困難及具煽動性的場面，其間會受很大壓力，亦需在極度緊張的情况下工作，但無論警員此時面對何種壓力，法庭也不能容忍警員違法用不合理武力對待市民。

求情提因反修例壓力大 官不接受

根據本案辯方呈上求情信提及，各被告身為警員，於去年的反修例事件飽受壓力，故此才在事主踢到首被告歐國偉下，錯誤地將憤怒及壓力發泄到事主身上。陳官明言不接受這解釋，指出3名被告只是面對一宗醉酒漢襲擊途人及警長的案件，完全不涉示威，與七警案案情不一樣。