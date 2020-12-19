3警虐翁判囚 官斥無監察便不忠誠 「幸閉路電視忠誠工作」 監禁17至32月

林卓廷：事主一家從無收警道歉信

判刑後，事主鍾子華（現年63歲）兩名兒子透過民主黨林卓廷表示，法庭判刑無法彌補事件對其父的心理創傷，其父至今仍須接受心理治療，會繼續向警方民事索償。林卓廷表示，事主一家從無收到警隊或3名被告的道歉信。

3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）和林易昇（31歲），2018年6月25及26日案發時，首兩被告為軍裝警員；第三被告則為偵緝警員，並於案發後，即2018年8月離開警隊。

斥長虐惡毒 警應抑遏憤怒保持專業

法官陳仲衡昨判刑時明言必須考慮5個因素，包括：

1. 案發時3名被告均為執行職務的警務人員，負責維護法紀、打擊罪案及保護巿民免受不合法暴力；

2. 事發「紊亂病人休息室」7A房對事主鍾子華來說是安全地方，卻受到首兩被告虐打，在場的第三被告視若無睹；

3. 虐打時間長、毆打方式惡毒和令人震驚；

4. 3人不當行為嚴重損害香港警隊聲譽；

5. 事主受到莫大痛楚，甚至令事主想自殺及患上適應障礙。

對於辯方求情時解釋，因首被告當日被事主踢到，但從上司得知警方不會向事主採取行動，才私下報復。陳官反駁，這並非惡毒、持續地虐待事主的藉口，強調正在執行職務的警員若行私刑必須被制止；就算首被告因上司的決定而憤憤不平，亦應抑遏憤怒及保持專業。

至於次被告稱因與首被告友好，在被觸怒下犯事。陳官表示，次被告不是「好同袍」，最終兩人都要坐囚，更稱若次被告是好同袍，理應用盡方法阻止首被告襲擊事主，但他只是「火上加油」。

批「唯一救命草」袖手冷酷無情

陳官亦不認同第三被告剛升職、經驗不足下犯案的辯解；又稱他當時是事主「唯一的救命草」，卻選擇袖手旁觀，「冷酷無情地從邪惡的現場一走了之」。陳官認為，警方「團隊精神」與警員職守沒有牴觸，如若第三被告當時忠誠地履行職責，首兩名被告及事主均「早已獲救贖」。

陳官表示，案件遺憾之處是當無人監察下，3名被告便不履行警察職務，所幸本案天網恢恢，疏而不漏，相關警員的行為遭閉路電視拍下。

陳官決定3人必須判處即時監禁，首、次被告罪責相同，但次被告曾受網上「起底」影響，可獲額外減刑一個月，故判處首被告監禁32個月、次被告31個月；第三被告沒參與襲擊，罪責比兩人輕，又因沒有案底獲減刑一個月，判囚17個月。

【案件編號：DCCC20/20】

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