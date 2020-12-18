失業率微跌 學者：數字滯後明年初恐破7%

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年8至10月的6.4%微跌至9至11月的6.3%，失業人數由25.78萬跌至24.43萬。同期就業不足率由3.8%跌至3.4%，就業不足人數由14.8萬跌至13.31萬。

運輸業「逆市」升至6.4%

多個行業失業率稍跌，零售、住宿及膳食服務業下跌1.1個百分點至10.1%，藝術、娛樂及康樂活動業跌1.8個百分點至8.7%。運輸業則「逆市」升至6.4%，增幅0.2個百分點。

勞工及福利局長羅致光表示，9至11月勞工市場仍疲弱，儘管該段期間第三波疫情趨穩，勞工市場輕微改善。他說鑑於第四波疫情，勞工市場壓力料短期內再升，需要時政府會推出針對措施支援受重創行業。

據社會福利署數字，今年11月約22.44萬宗綜援個案，按月跌0.3%。其中失業綜援逾1.9萬宗，按月升0.3%，較去年同期升約54%；新申請有931宗，按月升8.3%。

學者料因疫情曾緩和 未反映保就業完結

中大商學院高級講師李兆波對失業率微跌感意外，但稱數字一向滯後。他說，今次失業率仍能反映保就業效用，且9及10月疫情緩和，不少處所重開，多個行業生意一度好轉。他說12月屬消費旺季，餐飲、零售等行業原本希望「趁年尾翻身」，但第四波疫情下生意再受影響，料年尾有結業或裁員潮，他對未來不樂觀，料明年初失業率會升破7%。

勞工顧問委員會勞方委員、工聯會鄧家彪料因10月疫情緩和，市場一度好轉，令失業率微跌，但政府不應感到樂觀，「高處未算高」，保就業結束後才是「真正的考驗」。他相信保就業結束加上第四波疫情，明年3月公布的失業率會升至7%。他說疫情與經濟掛鈎，政府應改善抗疫政策，並向重災行業直接補助，如民航業、飲食業、美容業，另設失業援助金。

香港總商會總裁梁兆基表示，疫情對本港就業市場影響，遠較2003年SARS時嚴重，但因企業推出停薪留職等措施，令失業率維持接近03年水平。不過因政府已表明不會推出第三期保就業，預期年底失業率升至7%，明年農曆新年前裁員繼續增加，明年底會回落至4.8%。

（疫情第四波）