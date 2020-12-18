新輪抗疫基金64億 逾半派食肆酒吧 多行業資助倍增 爭下月發放

立會周一審議 張建宗：舊申請者不需填太多

立法會財委會將於下周一審議撥款，在早上9時、下午2時均有會議，近日建制派多番批評政府抗疫不力，張建宗昨稱會虛心聆聽，下周一預留整日出席會議解答問題，相信議員會支持、最後通過。

政府因應疫情先後推出4輪防疫基金，在第三輪的240億元中大多用以採購疫苗、支援醫管局。今次64億元注資總額當中，55億元用以援助受政府措施影響而重創的行業或個人，另外9億則預留以應急，今輪基金未有提新項目。今次獲援助的行業，不少亦較上一輪資助額倍增（見表）。

張建宗表示，若成功申請上一輪基金，申請人不需再給太多資料，只要網上提供基本資料，「甚至點擊一下、寫少許東西（便可申請）」，冀1月內開始發放。

餐飲業料夠交一月租 難顧員工薪金

食肆在第四波疫情中需再禁晚市堂食，根據政府提交立法會文件，今次每名食物業牌照持牌人按處所面積計，可獲10萬至50萬元資助，每間卡拉OK、夜總會、酒吧亦可獲5萬元，總承擔額為34億元，較上次增約一倍。翻查資料，第二輪抗疫基金中，每間食肆獲資助金額達25萬至220萬元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，第四輪抗疫基金「都有一些實質援助」，金額約足應付一個月租金，但未必能照顧員工薪金，食肆仍有壓力，部分員工可能仍需放無薪假、停薪留職，以減輕成本開支。他並稱，若待1月才發放資助，情况或較嚴峻，認為政府手上已有申請人資料，冀能盡快發放資助款項。

張建宗昨說，本財政年度完結時，香港財政儲備將減至約8000億元，相當於12至13個月政府開支，預計本年度將錄得逾3000億元赤字，為歷史新高，強調要審慎理財。被問到政府儲備是否足夠未來再推抗疫基金，張建宗未正面回應，僅稱市民「一定要自律」。

學者恐政府儲備有長遠隱憂

浸大財務及決策學系副教授麥萃才稱，政府儲備短期無問題，長期卻有隱憂，香港在亞洲區救市尺度「數一數二」，未來社會福利等開支料將持續增加，但同時不少企業虧本，利得稅收益料將減少，預料明年稅收亦不樂觀，在此情况下，若儲備用太快、太盡便會出問題。

不過，麥萃才亦指，全世界都知悉不救市會導致經濟大跌，整體先進國家都正面對類近問題。

明報記者

（疫情第四波）