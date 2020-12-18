藥劑師倡仿英美設疫苗賠償基金

何栢良倡向藥廠設附加條件 增透明

就疫苗廠或可免責，港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，「免責文化在香港疫情下都已經落地生根，例如措施不到位、慢三拍，一直都免責」。他指出，政府目前根據有限的數據審批，藥廠若具透明度公布已有數據，但數據未能反映罕見的副作用，而日後發生的問題涉不可預測情况，疫苗廠免責屬於合理；但如有隱瞞或誤導，或生產和運送過程涉及人為疏忽，就不應免責。

何栢良指出，英國會對疫苗廠設附加條件，如資訊發放、不可隱瞞資料、就每批次提供質素證明等，他認為值得港府參考，但涉是否有議價能力問題。

料市民願打疫苗 可學校變接種站

何栢良相信，全港很多市民願接種疫苗，可在全港學校設社區疫苗接種站，現場要有急救設施，現時開始招募最少1萬名醫護協助加快接種，否則擔心預約、接種、記錄上或現問題，「不是慢三拍，是不知慢幾多拍」。

醫院藥劑師學會會長崔俊明於港台《千禧年代》稱，於緊急使用下接種未註冊疫苗，疫苗廠可免責屬國際慣常做法，英國、美國及加拿大等會設疫苗賠償基金，一旦發生疫苗相關的嚴重事故會賠償，建議港府考慮，又促設資料庫記錄市民接種的牌子及批次等，舉例如疫苗批次出事可追蹤到涉及的市民。

食衛局：非免藥廠所有責任

食衛局昨就緊急使用新冠疫苗的法律責任發新聞稿稱，港府正參考國際間做法，界定緊急使用新冠疫苗的法律責任，但不代表免除藥廠對於疫苗的所有相關責任，包括品質保證等。就是否設賠償基金，副局長徐德義昨回應會參考不同地方做法，考慮在港使用。

（疫情第四波）