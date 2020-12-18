重症連續8日破百 醫護嘆人手「塘水滾塘魚」

新增的5宗重症，包括一名92歲女患者，感染源頭不明，情况危殆；其餘4人中，兩人為源頭不明的59歲男子，分別12月7日及11日病發，其餘兩男年逾七旬。

調負壓牀供ICU 佔用率微降至65%

新冠疫情正值冬季服務高峰期，醫管局前日整體普通內科病牀佔用率達99%，7間醫院的佔用率破百；負壓病牀使用率連續19天超過七成；ICU負壓病牀佔用率則由日前的七成跌至65%，多個聯網的醫護人員透露，其所屬醫院已調撥其他負壓病牀作ICU用途，增加ICU牀數目。

有伊利沙伯醫院醫護透露，該院本身有10張ICU負壓病牀，數日前已開始分流確診病人到其他病房，當中有八、九旬患者需插喉，家人同意不作急救，該病房醫護具照顧需要呼吸機患者的經驗。

任職聯合醫院的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，聯合原本只有兩張ICU負壓牀，今波疫情已在內科負壓病房增加兩張ICU牀，惟近日九龍東有不少爆疫大廈，確診個案相對多，對ICU仍有壓力。她說各聯網最近開始招募其他病房人手，邀請過去5年曾到ICU工作或培訓的醫護支援ICU，但她形容其他服務人手亦緊張 ，情况似「塘水滾塘魚」。

有屯門醫院醫護指出，最近借調內科、急症室及麻醉科人手協助ICU，他認同目前是「塘水滾塘魚」，但需先應付ICU的需求，確保重症患者得到適切照顧。

（疫情第四波）