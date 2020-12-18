明麗樓增4確診 區議員促房署查喉管

住戶：廁渠長傳異味 投訴無改善

政府昨起至周日在明麗樓旁球場設臨時採樣站，方便須強制檢測的明麗樓居民採樣。明麗樓居民陳先生昨午4時許到場採樣，他希望「令自己放心」。他遷入明麗樓3年，稱廁所渠管老舊、駁口生鏽，一直傳出異味，「上面一冲水就好大臭味傳出來」。他曾向大廈管理處投訴，但情况未改善，稱現時為「非常時期，大家都人心惶惶」，但沒其他地方可暫住，「一波一波咁嚟，根本都無安心過」。曾於周日（13日）在明麗樓天台工作的李先生說天台喉管多，屬「高危」，因擔心故昨日到彩雲邨檢測。

當局前晚安排明麗樓33及34室住戶撤離。黃大仙區議員沈運華昨午表示，33及34室共要撤離40戶、116人，除了一戶因為等待寵物送檢疫，而暫時仍在單位等候，其餘住戶已撤離，主要送往荃灣絲麗酒店，小部分送竹篙灣檢疫中心。他促請房署盡快檢查所有單位的喉管，並更換新的喉管。

正化驗明麗樓明恩樓環境樣本

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，明麗樓新增4宗確診，全部屬已知確診單位的家人。中心前日在明麗樓33及34室單位取得36個環境樣本，正在化驗。另外，涉及多戶確診的沙田乙明邨明恩樓，中心亦在公共地方取了環境樣本，正等候結果，昨無新增個案。此外，政府昨晚刊憲要求11月17日至12月9日期間，曾身處葵涌葵盛西邨第8座超過兩小時的人，接受第二次強制檢測。

（疫情第四波）