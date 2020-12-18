兼做美容未停業 髮型屋爆疫5人確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，位於中環威靈頓街1號荊威廣場8樓的「Glow Spa & Salon Hong Kong」有4名髮型師確診，早前已安排全店30多名員工檢疫，並要求該店通知曾接受服務的客人檢測，至前日發現一名顧客確診。

4髮型師確診 染疫客稱有戴口罩

張竹君表示，首名確診髮型師12月10日發病，發病數日前曾與朋友到天台聚會、喝東西，認為有可能是在該處感染；其餘3名髮型師染疫，張相信是同事之間有時無戴口罩吃東西，其間傳播。確診客人則曾光顧剪髮，並稱有戴口罩。張竹君說，雖未能百分百肯定顧客確診與髮型屋有關，惟該客人無其他明顯接觸史，故有這個感染可能，而其他曾接受服務的客人亦可能有危險因素，故希望他們接受強制檢測。

根據髮型屋facebook專頁，該店12月12日表示，11日得悉兩名員工確診，衛生防護中心在12日安排全店員工檢疫，期望能於28日恢復服務。翻查衛生防護中心資料，一名33歲確診女子（第7494宗）12月10日發病，曾到訪荊威廣場。

到過者強檢 專家：未要關閉髮型屋

政府本月初收緊防疫措施，美容院自12月10至23日須停止營業。參考「Glow Spa & Salon Hong Kong」的網頁，該店提供美容、美甲服務，涉嫌未按照政府的指示停業。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，今次髮型屋爆疫涉及多名髮型師，相信與工作場所感染有關，未必反映髮型屋業務的風險，故現階段未需要關閉，但要暫停場內美容業務。不過，他說由於有多名髮型師確診，不排除當中有超級傳播者，呼籲曾到訪顧客盡快檢測。

時代廣場千両兩員工確診

另外，時代廣場千両分店兩名員工確診，分別於12月11日及15日最後上班，該分店暫停營業。美心集團亦回覆有3名員工染疫，兩名大埔西餅廠員工於12月15日確診，另一人初步確診。

（疫情第四波）