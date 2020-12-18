留家等檢疫倒斃 婦殮房確診 第二日鼻塞第三日失聯 梁子超批政府動員支援抗疫不足

明報記者

本港昨增96宗確診，90宗本地及相關個案中，26宗源頭不明，佔整體27%，較前日跌15.6個百分點。疫下死者累計127人，昨公布的3宗死亡個案中，包括一名居於美林邨美桃樓的62歲女患者（第7900宗），其家人早前確診。

張竹君：已發強檢令 排緊隊入中心

衛署醫局未答有否長期病

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該六旬婦的確診家人感染源頭不明，當局12月9日向婦人發強制檢疫令，「排緊隊入檢疫中心」，第二天她於（10日）與家人通電時稱有些鼻塞，但無大礙。家人至11日未能聯絡她，「檢疫中心派員都找不到」，翌日家人報警，破門發現死者已離世，送往富山殮房後驗出陽性，要解剖分析死因，暫未知死因是否新冠病毒。第四波疫情有19名死者，她是第二人在家離世。傳媒兩度追問死者有否長期病，衛生署及醫管局沒回應。

當日680檢疫單位可即時使用

張：起碼幾百個待送檢疫者

翻查資料，12月9日有680個可即時使用的檢疫單位，翌日加開竹篙灣檢疫中心及酒店，可用單位增至1134個。

被問是否等候送檢疫時間太長，張竹君昨沒直接回應。她前日被問等待檢疫問題時，曾表示一日有幾百人要檢疫，「檢疫中心的同事盡做」，需安排車、人、地方才能送去檢疫中心，「有少少遲咗，個別時間長」。她昨日再稱，「由同事口中知道，起碼都有幾百個（待送檢疫者）」。

家屬：當局及早聯絡母親可避悲劇

梁子超：現病徵可致電999

當區區議員吳定霖表示，死者與33歲女兒居住，女兒確診後獨留在家。吳稱死者生前有「老人病」，要長期服藥，可用拐杖自行出入；她說死者女兒對當局辦事效率低感氣憤，如當局及早聯絡母親，悲劇可避免。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，如患者有病徵，病情或會短時間內急轉直下，病毒會攻擊全身細胞，導致器官受損，另會令血管內壁細胞出現凝血，造成血管閉塞，或會引致心臟病、中風等，故需及早求醫。梁指出，若患者等候檢疫時現病徵，應第一時間通知衛生署，如情况緊急可致電999。但他認為當局應優先處理獨居或難尋求協助的密切接觸者，避免他們在社區求助無援，「可能好似呢個個案咁，死咗都唔知」。

對於爆疫近一年仍屢見等送院、等檢疫個案，梁子超批評政府整體抗疫缺協調，例如部門之間的資源調配，「似乎動員其他部門支援（抗疫）做得不足」，導致人手出現瓶頸。

另外，一名89歲有長期病、屬密切接觸者的女病人（第7345宗），12月6日病發，3日後因咳入東區醫院，至昨午離世。一名曾到旺角金儷星的80歲翁（第5725宗）11月23日發燒送院，至前晚不治。

「正義聯盟」創辦人李偲嫣前日在寓所昏迷，送往博愛醫院急症室搶救無效，當日下午1時半離世，其後被驗出初步陽性，遺體舁送公眾殮房，並交死因裁判官跟進。醫管局表示死者一周前開始發燒及咳嗽，未有求醫經過及檢測情况等資料。

（疫情第四波）

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