一日數百人檢疫 張竹君認會「慢咗」

【明報專訊】本港第四波新冠病毒疫情未回落，每日維持高雙位數至三位數確診，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨指出，個別確診者有很多密切接觸者，現時「閒閒地一日有幾百個」密切接觸者要送去檢疫中心，有關同事已盡做，但會「慢咗」，建議正在家等候送往檢疫中心的密切接觸者要留意自己情况，如要緊急送院，應致電999召救護車送院。
外傭可免費檢測一次
另外，接連出現外籍家庭傭工確診，食衛局宣布由明日（18日）至下月31日，為全港所有外傭提供一次免費新冠病毒檢測，今日起接受預約。外傭今日起可透過「社區檢測中心預約系統」預約在社區檢測中心接受一次免費檢測服務，當局提醒有病徵的外傭應即求醫，不應前往社區檢測中心；如外傭的舊僱傭合約已屆滿或終止、並正等待到新僱主家庭履新，亦可在12月24日之前到灣仔運動場參與勞工處提供的免費檢測服務，毋須預約。
爆疫的大埔豐年樓外傭宿舍至前日錄得8名外傭確診，張竹君昨稱，暫時未錄得新增個案，至前日已有33人送檢疫中心，之後或有更多人確診。張竹君續說，前日公布的一名確診外傭曾做檢測，曾到大埔酒店等候結果，該處約有3人送檢疫中心，其中一個有去豐年樓逗留但非確診個案，要先檢測才知兩處是否有關聯。
（疫情第四波）
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