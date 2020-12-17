一日數百人檢疫 張竹君認會「慢咗」

外傭可免費檢測一次

另外，接連出現外籍家庭傭工確診，食衛局宣布由明日（18日）至下月31日，為全港所有外傭提供一次免費新冠病毒檢測，今日起接受預約。外傭今日起可透過「社區檢測中心預約系統」預約在社區檢測中心接受一次免費檢測服務，當局提醒有病徵的外傭應即求醫，不應前往社區檢測中心；如外傭的舊僱傭合約已屆滿或終止、並正等待到新僱主家庭履新，亦可在12月24日之前到灣仔運動場參與勞工處提供的免費檢測服務，毋須預約。

爆疫的大埔豐年樓外傭宿舍至前日錄得8名外傭確診，張竹君昨稱，暫時未錄得新增個案，至前日已有33人送檢疫中心，之後或有更多人確診。張竹君續說，前日公布的一名確診外傭曾做檢測，曾到大埔酒店等候結果，該處約有3人送檢疫中心，其中一個有去豐年樓逗留但非確診個案，要先檢測才知兩處是否有關聯。

（疫情第四波）