調查：逾半長期病者現抑鬱徵狀

【明報專訊】新冠病毒疫情下，香港復康會與樹仁大學輔導及心理學系進行一個針對長期病患者精神健康狀况的研究調查，發現逾半受訪的長期病患者有抑鬱徵狀，43.3%有中等或以上程度焦慮症狀。樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶認為，研究結果反映情况嚴重；復康會建議長期病患者善用線上工具，保持與他人聯繫。
研究於10月1日至11月15日進行，以網上問卷向436名長期病患者調查，結果54.8%在「WHO-5身心健康指標」下被評為「有抑鬱徵狀」，受訪者平均分為46分（滿分100分），未達及格標準50分；另有43.3%受訪者在「DASS抑鬱量度」標準下被評為有中等或以上的焦慮症狀。
復康會總裁梁佩如表示，根據調查結果，46.5%受訪者減少運動，68.2%受訪者減少戶外活動，這兩群人當中都分別有六成出現中度或以上抑鬱徵狀。另外，有28.7%受訪者認為疫情相關資訊為其帶來負面影響程度只是「普通」，但他們卻有66.4%在WHO5指標下有中度或以上抑鬱徵狀。
倡善用線上工具與他人聯繫
劉喜寶分析，是次是首次有研究集中探討長期病患者疫情下的精神健康情况，結果反映情况嚴重。梁佩如稱，臨近冬至，對於長者而言過往每每期待一家團圓，疫下或有落差，特別是本身社交圈子匱乏的人更甚。
她建議長期病患者應在家中做合適活動，也應善用不同線上工具保持與他人聯繫。