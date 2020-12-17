調查：逾半長期病者現抑鬱徵狀

研究於10月1日至11月15日進行，以網上問卷向436名長期病患者調查，結果54.8%在「WHO-5身心健康指標」下被評為「有抑鬱徵狀」，受訪者平均分為46分（滿分100分），未達及格標準50分；另有43.3%受訪者在「DASS抑鬱量度」標準下被評為有中等或以上的焦慮症狀。

復康會總裁梁佩如表示，根據調查結果，46.5%受訪者減少運動，68.2%受訪者減少戶外活動，這兩群人當中都分別有六成出現中度或以上抑鬱徵狀。另外，有28.7%受訪者認為疫情相關資訊為其帶來負面影響程度只是「普通」，但他們卻有66.4%在WHO5指標下有中度或以上抑鬱徵狀。

倡善用線上工具與他人聯繫

劉喜寶分析，是次是首次有研究集中探討長期病患者疫情下的精神健康情况，結果反映情况嚴重。梁佩如稱，臨近冬至，對於長者而言過往每每期待一家團圓，疫下或有落差，特別是本身社交圈子匱乏的人更甚。

她建議長期病患者應在家中做合適活動，也應善用不同線上工具保持與他人聯繫。

（疫情第四波）